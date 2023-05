¿Le fue infiel a Clara Chía Martí? Las imágenes de Piqué con una misteriosa mujer durante su viaje a Miami

En esta ocasión, el ex futbolista del FC Barcelona dio de qué hablar nuevamente al llegar a Miami para reencontrarse con sus hijos, Milan y Sasha, tras su reciente mudanza.

Durante su llegada al aeropuerto, Piqué fue abordado por varios paparazzis quienes quisieron registrar sus primeras decoraciones, pero él logró esquivarlos y los ignoró.

Horas más tarde, a pesar de su negativa de ser grabado, el ex jugador español fue visto junto a sus dos pequeños en un restaurante de Miami y salieron a la luz las primeras imágenes de su emotivo reencuentro.

Sin embargo, la fotografía que causó mayor polémica fue la que Piqué protagonizó con una misteriosa joven rubia, la cual desató un sinfín de rumores sobre su posible infidelidad a Clara Chía Martí.

Por medio de redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se observa a Gerard Piqué sentado en un sofá junto a una misteriosa mujer que lleva una camiseta que lleva una camiseta de fútbol.

Ambos salen sonrientes y la cercanía con la que se les ve hizo que varias personas indicaran que se puede tratar de su nueva conquista amorosa, con quien estaría engañando a Clara Chía Martí durante su estadía en EE.UU.

“Un ancla de manera anónima me hizo llegar esta imagen donde podemos ver muy cómodo a Piqué con una rubia que claramente no es Clara Chía”, aseguró un texto publicado junto a la fotografía del ex futbolista.

Hay que tener el cerebro muy pequeño para inventar una historia con esto. Es evidente que se está tomando una foto con una chica que se lo pidió (Fan). No ven la hora de cazarlo en algo para echárselo encima a Clara, pero van a tener que seguir esperando 😘💋 pic.twitter.com/pi2Q2AqrQo — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 28, 2023

Ante los rumores de su presunta infidelidad, una cuenta dedicada a Piqué salió a su defensa y afirmó que esta imagen fue malinterpretada debido a que en ningún momento el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 traicionó la confianza de su nueva novia.

“Hay que tener el cerebro muy pequeño para inventar una historia con esto. Es evidente que se está tomando una foto con una chica que se lo pidió. No ven la hora de cazarlo en algo para echárselo encima a Clara, pero van a tener que seguir esperando”, reveló este perfil de Twitter.