“Lo mejor sería que se fuera”: Azela Robinson, ahijada de Carmen Salinas causa polémica con sus declaraciones

Este miércoles 17 de noviembre, la también actriz Azela Robinson, ahijada artística de Carmen Salinas, declaró que lo mejor que puede suceder es que “Carmelita” se reúna con su hijo fallecido.

Robinson dio su punto de vista sobre la salud de Salinas, la que considera como su madrina en el cine.

Azela fue abordada por periodistas del programa internacional Hoy y dijo que, si “Carmelita” llegara a despertar, es probable que la hemorragia cerebral le deje secuelas y difícilmente se lograría integrar a su rutina de trabajo y que eso le provocaría una gran tristeza a su madrina artística.

Lea también: Carmen Salinas: El triste mensaje que dedicó a su hijo días antes de caer en coma

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que, para Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave, y ella no es feliz si no está trabajando”, dijo Azela Robinson.

Con esos comentarios provocó polémica y varios usuarios se pronunciaron en redes sociales reprochando su actitud. Sin embargo, Azela compartió varios recuerdos con “Carmelita”. “Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas”, agregó Robinson.

Además: Carmen Salinas: la confusión que la llevó a almorzar con uno de los narcos más buscados por la DEA y el FBI