Bien Hecho 2020: “Lobo” Vásquez trascendió fronteras con su baile y estos son los planes para el 2021

Fabio "el Lobo" Vásquez cumplió 51 años el pasado 25 de noviembre y comparte más de sus planes 2021. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia).

La historia de Fabio Rodolfo Vásquez, mejor conocido como El Lobo Vásquez, ha estado presente en los últimos meses del año. Es un zapatero de profesión que el pasado 25 de noviembre cumplió 51 años.

Sus pasos de baile con la canción Danger (1983) de The Flirts impresionaron el 19 de agosto en el concurso de baile Covi Dance 2020, un reto virtual de música de los 70 y 80 en el que él y su esposa María Magalí Moreno García participaron, sin esperar que él El Lobo se convirtiera en un personaje viral en las redes sociales.

En su cabeza tampoco imaginaron que la ola viral que los envolvió no pasaría de un par de días sino que se extendería al punto de estar actualmente con una agenda llena de trabajo que alcanza enero 2021 con presentaciones y otras iniciativas en las que la pareja muestra su talento.

Una de las partes más conmovedoras es que la pareja el 23 de junio perdió a su hija de 32 años, quien murió por insuficiencia renal. Ellos como abuelos quedaron a cargo de uno de los nietos y concursaron para ganar un poco de dinero que les ayudará a sostenerlo. El 25 de agosto se convirtieron en los ganadores del reto de US$50 (casi Q400).

Pero, no fue lo único que ganaron, además de sus seguidores en redes sociales, los ritmos que la pareja baila junto a su historia ha llamado la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, recientemente la BBC de Londres publicó un podcast con su historia, también le han contactado del periódico The New York Times y otros medios como un canal francés que loa entrevistó en el Centro Histórico.

¿Cómo se ha transformado su vida?

El 2020 comenzó convulsionado para El “Lobo Vásquez” que creció en una colonia llamada La Limonada, en la zona 5 de la ciudad. “Es considerada zona roja, pero para mí es un orgullo el haber nacido en ese lugar porque hay mucha gente buena, honrada y trabajadora”.

Su papá Fabio Vásquez era albañil y su mamá Zenaida Pérez, ama de casa, ambos ya fallecieron. Él fue el último de cinco hermanos y otro de los momentos duros de su vida fue el asesinato de una de su única hermana. “Mi papá me llevó a trabajar desde los ocho años”, comparte mientras describe que aprendió el oficio de albañil y un poco de carpintería, pero siguió los pasos de zapatero, como uno de sus hermanos.

Su vida en pareja comenzó cuando conoció a su esposa en salones de baile de esa época. Al principio ellos no se caían bien, pero la música y fiestas hizo que empezaran a compartir hasta que nació el amor en un concurso en el que participaron en un desaparecido salón llamado Tívoli. Al mes de amigos se hicieron novios y a los nueve meses se casaron, el 6 de junio de 1987. Tuvieron tres hijos Jennifer Alejandra (32), William Rodolfo (29) y Bryan Giovanni (18).

Por casi 40 años ha trabajado en la fabricación de zapatos. Con la llegada de la pandemia no había mucho trabajo en el taller en el se desempeñaba, más la muerte de hija mayor y el giro que dio su vida con el concurso.

“No imaginamos que el participar por unos centavos nos llevaría a esto y a una vida bastante diferente”, dice, mientras comparte que desde entonces ha descansado uno o dos días a la semana.

“Me siento feliz de ver a mi segunda generación crecer y como abuelo espero Dios me dé más vida para seguir compartiendo con ellos”, Fabio “Lobo” Vásquez

Su esposa Magalí le lleva la agenda. Al principio dejaban muy poco tiempo para cada cita, pero llegaron a tener varias actividades casi al mismo tiempo, así que empezaron a prestar más atención a las citas y a ser cuidadosos con el espacio dedicado a ellas. “No conocíamos tanto sobre cuánto de tiempo implica la grabación de un podcast o un video y es parte de lo que hemos aprendido en el camino”, comparte su pareja.

A la pareja también le ha tocado aprender a verificar las llamadas y confirmar cada actividad. Por ahora, las actividades están programadas hasta enero 2021.

Esto se ha convertido en su nuevo ritmo de vida y de sustento. El Lobo explica que el taller donde labora le ha dicho que mientras se encuentre esta oportunidad de actividades tome el tiempo que necesite y que su trabajo estará ahí cuando regrese. En lo personal llegar a visitarlos con cierta frecuencia.

Han viajado por diferentes departamentos de país: Zacapa, Esquipulas, Mazatenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén. En este último viajaron por primera vez en avioneta.

El popular guatemalteco explica que fuera del país, las personas pensaban que era mexicano porque en ese país se empezó a viralizar, hasta que se enteraron de dónde era originario.

En el año también han participado en programas de ayuda social, por ejemplo en la rifa Un millón de amigos, organizada por las Obras Sociales del Hermano Pedro, en la que se tomaba fotografías a cambio de que las personas compraran un número que ayudar a esta causa, por momentos casi media cuadra la cola en las calles de la Antigua Guatemala, mientras esperaban tener el recuerdo con el personaje. Una de las últimas actividades de este año lo invitó a participar en la entrega de mil pares de zapatos para niños necesitados. “Me siento bien de ayudar a varias personas que lo necesitan”, agrega.

“Tenemos los pies puestos sobre la tierra y sabemos que esto terminará en algún momento y ya no me buscarán. En ese momento regresaré a mi trabajo y buscaré el espacio para seguir emprendiendo con clases de baile, o quizá un restaurante”, dice.

La fiebre del Lobo Vásquez

El Lobo Vásquez ha inspirado a otras personalidades. Sebastián Rulli, modelo y actor argentino-mexicano y uno de los hombres más sexys según la revista People en español en 2019, subió en septiembre pasado a su cuenta de Tik Tok cómo imitaba los pasos del Lobo Vásquez y seguía al pie de la letra el tutorial grabado por un medio de comunicación guatemalteco. A este reto también se unieron los actores Kuno Becker, el cantante Edwin Luna, entre otros.

Su fama ha llegado al punto de ser considerado el amuleto del equipo alemán VfL Wolfsburg. En las cuentas oficiales en español escribieron en noviembre que estaban invictos y celebraban al ritmo de Lobo Vásquez y en otras publicaciones han dicho que Fabio es el Lobo de la suerte que les ha hecho mantener esa buena racha. Don Fabio ha intercambiado mensajes con ellos en los que les desea éxitos, incluso para su cumpleaños le ofrecieron un regalo, pero por la distancia y la situación actual también aclararon que podría tardar en llegar.

Este 28 de diciembre Fabio recibió una camisola del equipo. Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales, con un vídeo en el que hace su tradicional baile.

La Municipalidad de Guatemala también en octubre lo llevó a presentar una clase de baile en vivo como parte de las actividades de inauguración de un parque en Pinares de la zona 18. (Compartimos abajo el video y lo puede observar en el minuto 40 de transmisión)

