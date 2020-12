“Por no respetar los deseos de Kobe”, Vanessa Bryant es demandada por su propia madre

Vanessa Bryant es denunciada por su propia madre por no cumplir los deseos de Kobe. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A menos de un año del fallecimiento de la estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, su viuda mantiene un lío legal con su propia madre que la acusa de “no respetar los deseos de Kobe”.

Sofia Laine, madre de Vanessa, ha denunciado en varias ocasiones que su hija la abandonó por completo incumpliendo los deseos de su yerno. “Kobe me prometió que me cuidarías toda la vida” dijo.

Laine denunció que su hija la echó de la casa que le compró el jugador y por eso interpuso una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Orange, en California, con fecha del pasado martes 15 de diciembre.

Según dio a conocer E! News, Laine asegura que fue la asistente personal y niñera de las hijas de Kobe y Vanessa (Natalia, Gianna, Bianka, y Capri) durante muchos años y que jamás tuvo remuneración alguna por ese trabajo y ahora exige el dinero que no cobró en su momento.

«Mi madre sigue buscando caminos para extorsionar económicamente a nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años y nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni tampoco la niñera. Siempre he sido una madre que se quedaba en casa, y mi esposo y yo fuimos los que cuidábamos a tiempo completo de nuestras hijas. En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Hace diez años, nuestras hijas eran estudiantes y deportistas a tiempo completo y no tuve otra hasta 2016», explicó por su parte Vanessa.