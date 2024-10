Los abogados de Sean “Diddy” Combs acusan al Gobierno de EE. UU. de filtrar sus videos privados

El cantante de 54 años, que es investigado por tráfico de personas y abuso sexual, fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y tras la primera audiencia, el juez determinó que continuara en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres.

El rapero acumula más de 120 acusaciones por abuso y explotación sexual y se encuentra ahora mismo en prisión provisional.

Hace unos meses, se viralizó un video donde Diddy golpeaba a su expareja en el pasillo de un hotel y las cámaras capturaron el momento. Aunque ya había rumores de las cosas que hacía, ese vídeo fue un punto de inflexión para ponerse en el punto de mira de todo el mundo.

Los abogados de Combs acusaron al gobierno de filtrar ese video a CNN, aunque según la cadena, no han proporcionado pruebas de estas afirmaciones. Según informó CNN, los letrados han pedido al juez que prohíba la utilización de esos videos como pruebas en el futuro juicio contra Sean "Diddy".

En esta última moción presentada por los abogados de Combs también alega que las autoridades alertaron a los medios sobre los registros realizados en marzo en sus mansiones en Los Ángeles y Miami.

La iniciativa presentada en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, que lleva el caso, hace referencia al video grabado por una cámara de seguridad de un hotel en el 2016 publicado por CNN que muestra a Combs arrastrando y pateando a su entonces novia Cassie Ventura.

La moción afirma que las filtraciones condicionan "al jurado y privan al Sr. Combs de su derecho a un juicio justo".

CNN has obtained footage of Diddy physically assaulting Cassie at a hotel in 2016. ( https://t.co/15i1iDIvPR ) pic.twitter.com/W812v4Pk3i

Los abogados del rapero pidieron al juez que impusiera una orden de censura que prohibiera al gobierno proporcionar información sobre las pruebas del caso a los medios de comunicación.

Los letrados, según CNN, afirman que las filtraciones provinieron de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, cuya división de Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo la búsqueda, y no de los fiscales del caso.

Combs inicialmente negó las acusaciones de que había golpeado a Ventura, que se incluyeron en una demanda de noviembre de 2023 que presentó antes de que el video se hiciera público.

Lawyers for Sean "Diddy" Combs exit the federal courthouse in Manhattan after the arraignment hearing pic.twitter.com/V7ZcrdrW83