Los Globos de Oro volverán a la TV en 2023 (el escándalo, la ética y la corrupción)

Más de 100 agentes escribieron en la primavera boreal de 2021 a la HFPA para reclamarle por su “comportamiento discriminatorio y poco profesional, falto de ética y acusaciones de corrupción”.

Ante el escándalo, la organización anunció rápidamente una serie de reformas, incluida una contratación sin precedentes de nuevos miembros para mejorar la representación de las minorías en su seno.

“La HFPA sigue comprometida con cambios importantes y programas de apoyo que priorizan la diversidad, la inclusión y la transparencia”, indicó Hoehne.

La organización se encontró en el centro de atención luego de una investigación de 2021 realizada por el diario Los Angeles Times que reveló que, en ese momento, no tenía ni un miembro afroamericano.

Mientras buscaba evitar las críticas, la HFPA (escritores de entretenimiento conectados con publicaciones extranjeras) se apresuró a realizar reformas, incluida la admisión de su mayor ingreso anual de nuevos miembros el año pasado.

We are ecstatic to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC January 10th, 2023! Stay tuned this December 12th for nominees! 🏆https://t.co/vRaCTM1oUf pic.twitter.com/Sxji30r08v

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) September 20, 2022