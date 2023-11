“Los hombres son unos mentirosos y más los músicos”: la aventura amorosa con la que Christian Nodal le habría sido infiel a Cazzu

Por medio de TikTok, Ivette Saldívar, mujer conocida por sus videos en esta red social, reveló el fugaz amorío que tuvo con un intérprete del género regional mexicano y un gran grupo de internautas aseguran que se trata de Nodal.

De acuerdo a la joven mexicana, ella conoció a un famoso que le “robó un beso” después de pasar varias horas juntos en una discoteca y la descripción de esta persona coincide con el intérprete de De los besos que te di.

“Hace como tres semanas me fui al antro y en ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto y le eché el ojillo. Está de buen ver y en una de esas nos cruzamos. Yo sabía cómo se llamaba este artista”, comenzó relatando.

Asimismo, Ivette Saldívar indicó que el “misterioso” cantante pasó la noche alabando su belleza e incluso la invitó al after de la fiesta para estar más tiempo junto a ella.

“Empezó la canción de Te vi, me viste… Yo ya sabía cómo se llamaba este artista y la neta yo me hice pende… y le dije: ¿Cómo te llamas?… Se me quedó viendo y me dice: qué chulos ojos tienes Ivette y yo: ¡Ah!, grito de emoción por dentro, pero como ya saben que los hombres son unos mentirosos y más los músicos”, aseguró.

Para finalizar, la joven mexicana mencionó que el cantante, después de varias horas juntos, se ofreció a llevarla a su casa y como despedida le dio un “besillo de piquillo”.

“Me ha estado mandando mensajes, pero sólo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá”, concluyó.