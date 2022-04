Luis del Llano reacciona ante posible proceso legal en su contra por parte de Sasha Sokol

El productor Luis de Llano reaccionó por primera vez a los nuevos señalamientos que hizo Sasha Sokol en marzo pasado.

LUIS de YA NO

Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.

Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa.

— Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022