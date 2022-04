“Me siento violentada”: las declaraciones de Ángela Aguilar tras la filtración de las fotografías que revelaron su nueva relación sentimental

Tras la confirmación de su nueva relación sentimental, Ángela Aguilar rompió su silencio y envió un mensaje para expresar su molestia ante esta revelación y compartir que se siente violentada por la persona que filtró las fotografías.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija de Pepe Aguilar compartió un video en el que expresó su opinión sobre estas imágenes y arremetió en contra de la persona que hizo pública su relación con el compositor Gussy Lau.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de no tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar”, confesó la cantante de 18 años.

De igual manera, Ángela Aguilar confesó que esta situación la ha afectado en su vida personal, amorosa y familiar.

“Me ha afectado en mi vida personal. ¿Amorosa? Ni se diga con mi familia”, indicó en el video.

La intérprete de 18 años también mencionó que la filtración de sus fotografías en pareja con Gussy Lau es una violación a su privacidad, ya que en todo momento ha expresado su deseo de no revelar y mantener alejado de las redes sociales cualquier relación amorosa que tenga.

“Esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger qué anuncio y qué no anuncio. Qué digo o qué no digo. Yo creo que me merezco tener esa opción de decidir si voy a sacar o voy a salir en una relación o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Para finalizar, Ángela Aguilar expresó su tristeza luego de que no se respetara su privacidad, pero mencionó que permanece rodeada de gente que siempre la ha apoyado, como sus amigos y familia.