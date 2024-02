“Madame Web”: La película en la que Dakota Johnson refresca el universo de Marvel con una heroína clarividente

Dakota Johnson interpreta en Madame Web a una superheroína cuyo poder no radica en la fuerza sino en su mente , una historia que según su directora, SJ Clarkson, “renueva y refresca” las narrativas del universo de Marvel.

Sin comprender muy bien esta nueva capacidad que ha comenzado a desarrollar, la joven salva a tres adolescentes completamente desconocidas del ataque de Ezekiel Sims, un hombre arácnido que está dispuesto a acabar con la vida de todas.

En un abrir y cerrar de ojos, Webb queda al mando de las tres niñas con familias disfuncionales y a partir de entonces su vida cambiará por completo.

“Cassandra Webb es una superheroína distinta porque sus superpoderes existen en su cabeza, entonces atraviesa por una experiencia muy inusual. La mayoría de su camino es muy humano, y por eso pude identificarme”, aseguró Johnson sobre la película que llegará a los cines internacionales el 14 de febrero.

El inicio de Johnson en el universo de Marvel marca también el debut de la directora británica SJ Clarkson en el ámbito de los largometrajes y engloba así un proyecto lleno de talento femenino del cual las actrices Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O’Connor también son parte.

“Para mí esta era una oportunidad realmente emocionante de explorar algo un poco más cerebral y psicológico que no habíamos visto antes en el universo de Marvel”, comentó a Clarkson.

El filme distribuido por Sony Pictures y producido por Columbia Pictures en asociación con Marvel tiene un aire de las cintas de superhéroes de principios de siglo al narrar el origen de quienes más tarde se convertirán en reconocidos personajes del universo de Spider-Man.

Sweeney interpreta a Julia Cornwall, una joven tímida que huyó de su casa; Merced da vida Anya Corazon, hija de inmigrantes mexicanos y puertorriqueños que se queda sola tras la deportación de su padre, mientras que O’Connor es la más rebelde de las tres, Mattie Franklin, y aunque ellas no lo saben, están conectadas por unos poderes arácnidos que aún no han desarrollado.

Si bien la primera aparición de Cassandra Webb data de los cómics de Marvel The Amazing Spider-Man (1980), las cuatro superheroínas hicieron su debut cinematográfico en la película animada Spider-Man: Across the Spider-verse, también distribuida por Sony.

“Creo que el filme tiene un aspecto feminista que para mí fue muy refrescante cuando leí el guión. Me encantó que Cassie no tuviera un interés amoroso y que se centrara en la relación entre estas cuatro mujeres”, confesó Johnson.

SJ Clarkson considera que parte del mensaje de la película es el ejemplo de trabajo en equipo que dan la protagonistas: “Creo que eso puede ser una lección para todos”, explicó.

La cineasta, que a su vez fue coguionista del filme, también aseguró que uno de los retos más grandes fue la creación de Ezekiel, el villano que interpreta el actor francés Tahar Rahim.

El poder arácnido del villano es similar al de la protagonista, sin embargo el camino que decide tomar es más oscuro y tormentoso.

“Teníamos que asegurarnos de que (Ezekiel) tuviera una historia de 360 grados y que él también tuviera su propio viaje psicológico”, mencionó Clarkson.

La cinta tendrá su estreno mundial este miércoles y si bien parece que este es el principio de una serie de películas en torno a estos personajes, su directora todavía no sabe qué más le depara en el universo de Marvel.