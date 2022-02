Mamá de Christian Nodal le habría pedido a Belinda que se separara de su hijo

Nodal confirmó el fin de su relación con Belinda este 12 de febrero, por medio de una historia de Instagram. En el texto pidió respeto por la decisión que tomaron y comentó que no hablaría más del tema, por lo que hasta el momento no se tienen detalles del motivo que los llevó a separarse.

Los fanáticos de ambos cantantes recordaron cuando, supuestamente Silvia Cristina Nodal, mamá del intérprete de “Adiós amor”, le pidió a Belinda que se alejara de su hijo. Estas declaraciones fueron dadas por el periodista Juan José Origel en el programa “Con Permiso”.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar, está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande”, dijo el comunicador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvia Cristina Nodal Jimenez (@cristy_nodal)

Además de la diferencia de edad, Nodal festejó sus 23 años el 11 de enero, mientras que Belinda cumplirá 33 en agosto; Origel dijo que otro de los factores por lo que a Silvia Cristina no le gustaba la relación era por los gastos que Nodal hacía para la cantante. “Porque esta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice: ‘pues nos van a dejar sin un peso’, eso dijo la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco”, mencionó durante la transmisión del programa.

Quizá le interese | Mamá de Lupillo Rivera habla del tatuaje de su hijo y asegura que a Belinda solo “le gusta el dinero”

En enero de este año, Cristy Nodal compartió su sentir respecto a estos comentarios. “Es muy fuerte que una simple suposición generada por la ‘sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás’ termine transformada en un rumor falso y, en definitiva, en una mentira. ¡Los amo!”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía junto a la expareja.

En diversas ocasiones Cristy Nodal compartió momentos junto a su hijo y Belinda en redes sociales. Uno de ellos fue en junio último, durante el concierto del intérprete “Botella tras botella” en Monterrey, México.

Según se sabía en su momento, la familia de Nodal aceptaba a Belinda. También en redes sociales se vio como la cantante de “Bella Traición” compartió con Amely, la hermana de su ex prometido, para su cumpleaños.

Debido a que en dicha celebración Belinda no brindó junto con la familia de Nodal, los seguidores asumieron que estaba embarazada. Sin embargo, el cantante mexicano lo desmintió durante una conferencia de prensa acerca de sus próximos conciertos.