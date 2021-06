Mamá de Lupillo Rivera habla del tatuaje de su hijo y asegura que a Belinda solo “le gusta el dinero”

La madre del cantante fue abordada acerca de la relación con Belinda. (Foto captura de pantalla video Instagram).

Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera, “nunca estuvo de acuerdo” con la relación que su hijo tuvo con Belinda, quien ahora es la prometida de Christian Nodal, según documentó en el 2020 la prensa rosa de espectáculos.

Ahora, en una entrevista filmada desde la cocina de su casa, doña Rosa habló de la polémica que generó el tatuaje que se hizo Lupillo para “borrar” el que tenía, con el rostro de Belinda.

“Que bueno que se lo quitó, para qué lo quiere. Yo no sé mi hijo, todo el tiempo se ha puesto tatuajes de mujeres y ya luego se los borra y se pone una flor u otra cosa… Pero lo felicito porque se lo quitó” se escucha decir a la señora durante la grabación difundida en Instagram.

La mamá de Lupillo está segura que más adelante su hijo se va a poner algo más que “esos brochazos” pues posiblemente todo esto lo está haciendo para llamar la atención: “Yo pienso que él se va a poner algo diferente, algo más. Ahorita, mientras se puso esos brochazos pero yo pienso que se va a poner algo bien, algo bonito”, aseguró.

“Le gusta el dinero”

En la entrevista, doña Rosa también se refiere a la relación que su hijo sostuvo con Belinda.

“Claro que sí andaban, nada más que la gente y los medios no lo creían, cómo él iba a andar con esa mujer. Entonces le dije yo a Lupe: a esa mujer le gusta el dinero y me dijo: pues qué bueno, yo no tengo”, reveló.

La exsuegra de Belinda también dijo que aunque la relación llegó a su fin por diferentes factores, entre ellos la edad, ni a Lupillo ni a “la Belinda”, nadie le quita lo bailados.

Le llueven críticas

Los comentarios de Saavedra no pasaron inadvertidos y en redes sociales algunos la criticaron “por solapar el comportamiento de su hijo” y expresarse “tan mal” de Belinda.

“Esta señora siempre solapando al machito de la casa”, “Cuáles mujeres le sobran al Lupillo sí está refeo, favor que le hizo Belinda”, “Todos a colgándose del nombre de Belinda, mejor que hable cuándo su hijo se quitó el tatuaje dedicado a su ex Mayeli”, “Mejor que nos diga por qué Lupillo es tan inmaduro siendo tan viejo”, fueron algunos de los comentarios tras la publicación del video.

Otros usuarios apoyaron a doña Rosa pues no dijo nada “que no fuera cierto”.