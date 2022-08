“¡Mamá, no es nada!”: El video que muestra la broma pesada que Belinda le hizo a su madre en una montaña rusa

Esto quedó demostrado recientemente cuando la cantante y actriz compartió en sus redes acerca un viaje que hizo por su cumpleaños a Walt Disney World de Orlando, Florida, acompañada de su madre.

Sin embargo, Belinda aprovechó el viaje para jugarle un broma pesada a su madre, ya que la convenció de subirse a una de las atracciones más fuertes del parque: La montaña rusa Everest.

Esto quedó demostrado en un video que subió Belinda a su red social de Tik Tok el pasado 25 de agosto, y que cuenta con más de 13 millones de visualizaciones y un millón de reacciones.

Dicho metraje muestra a madre e hija a punto de subirse a la montaña rusa, mientras Belinda le dice a su madre que “no es una atracción fuerte”.

@belindatok No es nadaaa!! Que tanto confían sus papás en ustedes? 😂🤫😵 ♬ sonido original – Belinda

“Papá, mamá se va a subir al Everest“, son las primeras palabras que se escuchan de Belinda en el video.

Belinda Schull, con una expresión de preocupación, le pregunta a los demás visitantes del parque si la montaña rusa a la que se va a subir es una atracción “fuerte”. A lo que todos dicen al unísono “no”.

“No es el más fuerte, ¿Cuánto quieres apostar a que no? ¿Confías en mí?, no va a ser fuerte“, le responde Belinda a su madre.

Ya abordo del vagón de la montaña rusa, la madre de Belinda, a último minuto, se quiere bajar, a lo que todos le gritan que no lo haga. “¡No mamá! ¡Confía en mí!” se logra escuchar a Belinda.

Los siguientes segundos del video muestran la expresión de miedo en la cara de Belinda Schull, mientras su hija le dice que no hay nada de qué temer y que no sea “exagerada”.

“¡Mamá, no es nada!, mira que bonitas las vistas“, dice Belinda a su madre cuando se encuentra en el punto más alto de la atracción.

En un momento, el vagón de la montaña rusa comienza a ir en reversa, esto pone más nerviosa a la madre de la intérprete, quien no dudó en gritar del miedo.

Al final del video, cuando el vagón de la montaña rusa empieza a detenerse, Belinda le dice a su madre que la atracción “no fue horrible”. Mientras su madre le dice, entre enojada y nerviosa que se sintió mareada.