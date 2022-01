Mara Patricia Castañeda y Anette Cuburu arreglaron sus supuestas diferencias luego de la polémica surgida durante el funeral de Vicente Fernández

Ante esta situación, Anette Cuburu realizó algunos comentarios sobre la exesposa de Vicente Fernández Jr, los cuales fueron cuestionados y criticados por varios usuarios de redes sociales.

Mara Patricia Castañeda logró ingresar al inmueble de la dinastía Fernández gracias a su expareja y esta situación molestó a Cuburu, quien desde el foro del programa “Venga la Alegría” recordó que la periodista de Televisa estaba teniendo trato exclusivo y preferencial por parte de la familia de “Chente” debido a su relación con uno de sus hijos.

Luego de más de un mes desde estas polémicas declaraciones, ambas comunicadoras conversaron sobre el tema en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda y aclararon sus supuestas diferencias.

Lea también: Vicente Fernández: cuántas empresas posee la dinastía Fernández y cuál es su valor estimado

“No le vi la maldad por ningún lado ni la falta de respeto, nada de lo que la gente empezó a decir ‘envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara’, ‘eres una grosera’, ‘¿por qué te metes con ella?’, ‘tú nunca vas a ser ella’. La verdad, yo nunca te pedí una disculpa porque no encontré la disculpa”, comentó Anette Cuburu.

La presentadora de “Venga la Alegría” declaró que hubiera sido la primera en reconocer y pedir disculpas a Mara Patricia Castañeda si hubiese hablado mal de ella, ya que sus comentarios se limitaron a narrar lo que estaba ocurriendo en el rancho “Los Tres Potrillos” en ese momento.

Asimismo, aseguró que es una admiradora de la periodista mexicana y respeta su larga trayectoria en los medios.

Además: Familia de Vicente Fernández estaría molesta con Pablo Montero por su participación en la serie biográfica de “El Charro de Huentitán”

“Yo, desde muy chica, te admiro a ti y aprendo de ti, y de Gloria Calzada y de Verónica Castro y de grandes figuras como ustedes. Por su puesto que les he aprendido y les he copiado muchas maneras y modos de conducir. Nunca les faltaría al respeto porque no tengo ninguna necesidad”, confesó la presentadora.

Por su lado, Mara Patricia Castañeda dio su versión de lo sucedido durante el funeral de “El Charro de Huentitán” y confesó que ese día fue golpeada debido a la cantidad de personas que se aglomeraron en las puertas del rancho “Los Tres Potrillos”.

Al ver eso, Vicente Fernández Jr. pidió que se le diera acceso a la propiedad de la dinastía Fernández para ser atendida. Sin embargo, mencionó que este trato no lo recibió por ser su exesposa.

Lea más: Vicente Fernández: las revelaciones que hizo la exesposa de “El Potrillo” sobre Chente y las dudas sobre el día de su fallecimiento

De igual manera, la periodista mexicana reconoció que en ningún momento se sintió ofendida por las palabras de Cuburu y quiso hacer esta aclaración durante su programa ya que la presentadora de “Venga la Alegría” estaba siendo atacada en redes sociales por sus declaraciones.

“Como que no hubo falta de respeto, estabas transmitiendo tú desde tu televisora, yo desde la mía, pero me sorprendí de lo que te estaban diciendo”, dijo.

Para finalizar, ambas periodistas expresaron su admiración mutua ya que saben lo difícil que fue para cada una llegar a donde están y forjar una carrera dentro del ámbito de la comunicación en México.