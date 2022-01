Vicente Fernández: Mara Patricia Castañeda, exnuera del cantante mexicano lo recuerda a un mes de su fallecimiento

Tras un mes de la muerte de “Chente”, Mara Patricia Castañeda, exesposa de Vicente Fernández Jr, hijo mayor del fallecido cantante, se presentó en el programa Hoy para hablar sobre quien fue por ocho años su suegro.

La actriz de 55 años recordó con gran tristeza la muerte de Vicente Fernández y habló sobre algunas de las muchas cualidades que caracterizaban al legendario intérprete de música regional mexicana.

Mara Patricia Castañeda comentó que “Chente” era una persona carismática, quien disfrutaba de convivir con su familia y hacerle bromas: asimismo, reveló el gran gusto que tenía por comer dulces.

Lea también: Vicente Fernández: la nueva publicación en la cuenta de Instagram de “El Charro de Huentitán” causa sorpresa en internet

“Lo recuerdo con las cosas bonitas que vivimos. Era muy simpático, le encantaba comer, eso le fascinaba y le gustaba mucho el dulce, le gustaban las pasitas con chocolate, o sea, era una dulcería su cuarto. Cuquita siempre le tenía sus refrescos de cola, de dieta eso sí. Le gustaban las pepitas y el helado”, relató en el programa.

La exesposa de Vicente Fernández Jr. también habló sobre las múltiples charlas que tuvo con “El Charro de Huentitán” y los distintos temas que abordaron durante las horas que pasaban hablando.

Añadido a esto, la actriz recordó que a su ex suegro le gustaba asustar a las personas de confianza al jugarles pequeñas bromas inofensivas.

La también periodista relató que en una ocasión Vicente Fernández mandó a uno de sus asistentes por una prenda de ropa y al regresar se llevó la sorpresa de su vida al ver la broma que le había jugado el legendario cantante.

Además: Vicente Fernández: el día en que Selena Quintanilla se tomó una insólita foto con “El Charro de Huentitán”

“Le gustaba espantar a la gente. En algún momento me contaba que mandó a su asistente a que le compraran una camisa azul. Se fueron a comprarle la camisa azul y él se subió en un ropero y cuando llegó les dejó caer un florero. De la risa Don Vicente Fernández no se podía bajar del closet”, confesó Mara Patricia.

La actriz y periodista de 55 años también fue cuestionada por los presentadores del programa sobre la polémica que se generó luego de que Vicente Fernández Jr. le concediera una entrevista dentro del rancho “Los Tres Potrillos” luego de la muerte de “El Charro de Huentitán”.

Tras el fallecimiento del cantante de 81 años, varios medios de comunicación llegaron a la propiedad de la dinastía Fernández, lugar donde se llevaría a cabo el funeral de “Chente”, para poder obtener declaraciones de los familiares del artista.

Sin embargo, tras varios minutos de espera, Vicente Fernández Jr, hijo mayor del fallecido intérprete, se acercó a los medios para informarles que no tendrían acceso a la residencia Fernández para esta ceremonia.

Lea más: Vicente Fernández: cuál era el peculiar secreto (y rutina) de Chente para conservar su potente voz

A pesar de esto, Mara Patricia Castañeda fue la única periodista que tuvo acceso al rancho “Los Tres Potrillos” y a palabras exclusivas de los familiares de Vicente Fernández, situación que molestó a las personas involucradas en los medios de comunicación.

Ante estos señalamientos, la periodista mexicana comentó que ella solamente estaba realizando su trabajo y recalcó la suerte que tuvo al ser ingresada a la que fuera la vivienda de Vicente Fernández.

“Uno de los policías me dio un golpe en el pecho, Vicente lo vio y dijo: ‘Que pase ella’, dijo así, no dijo ‘Que pase Mara, que pase mi ex esposa’”, reveló.