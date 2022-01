Vicente Fernández y José José: las revelaciones que hizo “Chente” sobre las adicciones del “Príncipe de la canción”

“Chente” y José José compartieron en algunas ocasiones y esto hizo que se forjara una fuerte amistad entre los dos legendarios cantantes mexicanos.

La amistad entre ambos era tal que Vicente Fernández reconoció el profundo dolor que sintió el día escuchó por primera vez la voz deteriorada de su gran amigo, producto de una extraña bacteria que le provocó una parálisis casi total en su lado izquierdo.

Por medio de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, reconocida periodista mexicana, “El Charro de Huentitán” confesó que le “dolía el alma” al escuchar hablar a José José.

Asimismo, comentó que gran parte de sus padecimientos de salud y sus constantes problemas con su voz había sido culpa del propio “Príncipe de la canción”.

“Tuvo mucha culpa de llevar la vida que llevó, cantaba hermoso yo creo que no vamos a ver una gente que cante como él. Es que empezó muy chiquito y lo manejaron puras gentes ‘que Dios lo tenga fuego manso’, y lo echaron a perder, pero José José era un hombre de lo más bueno que puedas ver”, relató el legendario cantante de música regional mexicana.

Vicente Fernández también recordó las giras en las que ambos artistas estuvieron juntos y confesó que en una ocasión José José le contó varios secretos y anécdotas curiosas de su vida.

Una de ellas fue el pago que el “Príncipe de la canción” recibía en los inicios de su carrera musical, el cual consistía en una botella de coñac y “su coca”.

Ingenuamente, el legendario intérprete de música regional mexicana pensó que se refería a la bebida gaseosa. Sin embargo, José José luego le comentó que su pago realmente se trataba de cocaína.

“Cada vez que entres al ‘Blanquita’ (teatro), yo te voy a acompañar diario, pero te voy a correr a todos los que lleguen ahí porque no son tus amigos, voy a estar en tu camerino diario. Entonces el primer día que fui su camerino estaba lleno. Él me dijo ‘Vicente, te quiero mucho y te lo agradezco, pero ya cuando entras a esto no puedes salir’”, comentó con tristeza Vicente Fernández.

La amistad entre Vicente Fernández y se dio a lo largo de los años luego de coincidir en dos giras musicales y compartir escenario en reiteradas ocasiones.

Durante una presentación en vivo en 1990, “El Rey” y “El Príncipe de la canción” hablaron sobre su longeva amistad y posteriormente interpretaron el tema “Lo que no fue no será”, escrito por el intérprete José María Napoleón.

José José murió el 28 de septiembre de 2019 en Florida, Estados Unidos, a los 71 años debido a complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hace varios años atrás.

Por su parte, Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre de 2021 en el hospital Country 2000 de Guadalajara luego de permanecer internado por más de cuatro meses a raíz de una fuerte caída sufrida en su rancho “Los Tres Potrillos”.

“Chente” murió a los 81 años debido a diversos problemas de salud ocasionados por dicho accidente.