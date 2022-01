Vicente Fernández, Diego Maradona y Luis Miguel: estos fueron algunos de los polémicos romances de la actriz Merle Uribe

Sin embargo, tras su supuesto amorío con “Chente”, la también cantante fue relacionada con más romances con algunos famosos personajes a nivel mundial como Luis Miguel y Diego Maradona.

Vicente Fernández y Merle Uribe se conocieron en los años 70, mientras ambos formaban parte de la producción de la película Picardía mexicana 2.

Según la actriz, su romance con “El Charro de Huentitán” duró siete años. A pesar de esto, ella tenía claro que el reconocido intérprete de música regional mexicana no dejaría a Doña Cuquita, su esposa, por nada del mundo.

Asimismo, confesó que Vicente Fernández llegó a sufrir mucho cuando ella llegó a casarse, debido al cariño que existía entre ambos.

“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres. Por tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, después volvimos. Nos veíamos en una casa que él tenía en avenida Churubusco”, confesó la actriz en el programa De Primera Mano.

Al revelar su supuesta relación con “Chente”, Merle Uribe recibió un sinfín de críticas y estas volvieron a aparecer luego de la muerte del legendario cantante de música ranchera.

Sin embargo, la actriz mexicana comentó que no desistirá de sus declaraciones ya que el propio Vicente Fernández confirmó en su momento este romance a los medios de comunicación.

Merle Uribe también tuvo otro polémico romance con uno de los deportistas más famosos de la historia: el futbolista argentino Diego Armando Maradona.

Este amorío fue confesado por la misma actriz, luego del fallecimiento de Maradona el pasado 25 de octubre de 2020.

La vedette concedió una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, en la cual confesó su romance con “El Diego” durante la Copa del Mundo de 1986, evento realizado en México.

Según Merle Uribe, Maradona se puso en contacto con ella al llegar a México luego de ver algunos anuncios de los espectáculos que la actriz ofrecía en ese tiempo.

El astro argentino consiguió su número de teléfono para poder llegar a conocer en persona y luego de algunos días el encuentro se llevó a cabo debido a la intervención de una persona allegada a la actriz.

“Una amiga nos conectó mediante un primo. Se dio el encuentro planeado, estábamos en la disco y él quería estar conmigo, se tomó una copita para armarse de valor y bailamos tantito”, relató Merle Uribe.

“Sí hubo uno o dos encuentros más, porque el Mundial no dura tanto. Fue el de México 86 y ahí se acabó. Maradona estaba en su mejor época. Nunca lo vi drogarse, nunca lo vi borracho y estaba bien, y además era muy bueno en la cama”, agregó la actriz.

A mediados del año pasado, Merle Uribe reveló uno de sus romances más sorprendentes: un encuentro inesperado con Luis Miguel.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la vedette mexicana confesó que en una ocasión “El Sol” le robó un beso mientras ella se encontraba en un camerino.

Merle Uribe reveló que ella disfrutó mucho del momento, ya que en ese entonces era fanática de las canciones de Luis Miguel.

“No fue tan robado porque yo también correspondí, eh. Me dijo que le gustaba mucho, que me admiraba mucho, que me veía en la tele y que le gustaba mucho. Me agarró por la cintura y me dio un beso muy rico”, relató la actriz.