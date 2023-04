María Mercedes Coroy: Una actriz que se aferra a sus raíces mayas

Al día siguiente que filmó esas escenas volvió a su casa en Santa María de Jesús, un poblado maya kaqchikel de 22 mil habitantes aproximadamente, a los pies de un volcán, donde crecen vegetales en el jardín y cuya familia de nueve hermanos son agricultores y vendedores, relata la nota.

After filming her part as Princess Fen in “Black Panther: Wakanda Forever,” María Mercedes Coroy returned to farming and trading in a Guatemalan town at the base of a volcano.

“People ask me what I do after filming,” she said. “I go back to normal.” https://t.co/J990krjal8 pic.twitter.com/miKpJkeY67

— The New York Times (@nytimes) April 8, 2023