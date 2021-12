Maribel Guardia: el fuerte mensaje que envió a quienes critican su apariencia y edad

Varios han destacado la belleza y figura que tiene a sus 62 años. Sin embargo, algunos también la han criticado.

Guardia ha dejado claro que no se ha sometido a ningún tipo de cirugía para lograr la figura que tiene y asegura que su físico es resultado de una dieta saludable y de evadir malos hábitos como consumir alcohol o fumar.

A pesar de que la actriz y conductora ha hecho estas aclaraciones con frecuencia, las críticas no han cesado. Tal es el caso de José Luis Reséndez quien, desde hace algunos meses, ha compartido memes de la famosa en los que se burla de su apariencia, incluso la compara con Mumm-Ra, personaje de los ThunderCats que es famoso por ser inmortal.

La famosa fue cuestionada sobre esta situación y respondió con un fuerte mensaje haciendo alusión a lo irrelevante de su crítico, incluso preguntó de quién se trataba porque no lo conocía.

Ante la cámara del periodista de espectáculos, Eden Dorantes, la intérprete señaló que no le preocupan las críticas, ni los señalamientos a su persona: “Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas.

“Como me ves, te verás… si te va bien”, agregó la actriz de 62 años.

También aprovechó la oportunidad para dejar en claro algunos puntos asegurando que estaba completamente orgullosa de su figura y físico, además aseguró que la salud de su cuerpo fue lo que le permitió salir del covid-19 sin haber presentado algún síntoma grave.

“No importa, yo tomo todo con sentido del humor. Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El covid me llegó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera… Estoy muy contenta y agradecida de los años que tengo, así que ‘como me ves te verás, si te va bien’… porque los años no tratan a todo mundo bien”, dijo la actriz.

Durante la misma entrevista, la actriz costarricense, que ha hecho una larga y distinguida carrera en México, contó que ya superó la edad de sus progenitores, quienes fallecieron a edades muy tempranas: su madre a los 46 y su padre a los 59 años.