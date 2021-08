Mataron a balazos a Jayquan Lewis Sánchez, actor de “La Ley y el Orden”: cuáles fueron sus últimas palabras

De acuerdo con medios internacionales como The New York Post, un desconocido ingresó al supermercado donde se encontraba Lewis, llegó armado con intenciones de robar y disparó al actor hasta que cayó al suelo.

Todo ocurrió en la zona del Bronx, Nueva York, EE. UU., y las cámaras de seguridad del comercio registraron el ataque.

En el video que se difundió en redes sociales se observa cómo el agresor dispara varias veces a sangre fría.

Según el informe oficial de las autoridades, el actor recibió siete balazos: tres en el pecho, tres en el brazo y uno en su estómago. Además, se reveló que paramédicos y médicos que llegaron al lugar intentaron salvarle la vida, pero el Lewis murió al poco tiempo de llegar al St Barnabas Hospital.

Hasta el momento, la policía local continúa buscando al responsable. Aún no han logrado identificarlo, pero la investigación sigue su curso debido a que las autoridades creen que por la cantidad de balazos que recibió y la manera directa en que fue atacado, creen que no se trató de un “simple” robo.

Cold-blooded maggot, fatally shoots 21 y/o 'Law & Order' extra Jayquan Lewis 7 times inside a NYC Deli

Turning the store into a scene described as something out of “Carlito’s Way”

Anything from BLM?

BLM rioting?

Nope, not a word

If it's black on black MURDER

It's all good~ 👍🏻 pic.twitter.com/OMKYukO2fd

— EdoIsHip (@HipIsEdo) August 15, 2021