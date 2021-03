“Matrix 4” y la teoría de la simulación dentro de la simulación (por qué podría hacerse realidad)

Surge nuevamente una teoría que podría hacerse realidad en "Matirx 4". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde su lanzamiento, Matrix ha sido tema de conversación y originalmente el estreno de Matrix 4 se programó para el 21 de mayo de 2021 en el Reino Unido y los EE. UU.

Tiempo después se conoció que, debido al retraso de filmación, el filme se publicaría el 1 de abril de 2022. Sin embargo, Warner Bros afirmó que el lanzamiento está previsto para el 22 de diciembre de 2021.

De acuerdo con medios especializados, la película se lanzaría la misma fecha quela producción John Wick 4 de Reeves, aunque los dos filmes están separados con John Wick 4 el 21 de mayo de 2022 (pero los fanáticos aún sostienen que Neo y Wick están conectados de alguna manera).

La teoría de la simulación dentro de la simulación

Información compartida por Hipertextual y Digital Spy, se revela que la teoría de una Matrix dentro de la Matrix podría volver con Matrix 4. Además, dicen que eso explicaría bien la “telequinesis” de Neo y el regreso del personaje junto a Trinity (ambos murieron en el tercer acto de la tercera entrega de la saga).

Existen “evidencias” de que la realidad en realidad es otro nivel de simulación, como Neo “viendo” las máquinas, de la misma forma en que es capaz de visualizar el código. Además, con la cuarta entrega de la saga, se cree que Lana Wachowski explore la posibilidad de simulaciones dentro de simulaciones que darían una dimensión distinta a este misterioso e interesante universo.

Los sitios especializados también indican que esta teoría tendría sentido en el contexto de Cultura y Simulacro, un ensayo escrito por Jean Baudrillard y que las directoras de la cuarta entrega de la saga pidieron a todos los actores que leyeran debido a que fue en gran medida, inspiración relevante para el guion de esta nueva película.

En su ensayo, Baudrillard explica que el mundo entero ya no es real, sino que pertenece al orden de lo hiperreal y de la simulación. No se trata ya de interpretar falsamente la realidad (ideología) sino de ocultar que la realidad ya no es necesaria.

Todo esto sería una analogía que encaja con la teoría de Baudrillard y durante el ensayo desarrolla sus más provocativas ideas.

Matrix 4 es dirigida y escrita por Lana Wachowski y estará protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith. Además, contarán con el apoyo de Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff.