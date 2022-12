“Me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo”: Elton John dice adiós a Twitter por las políticas de Elon Musk

“Toda mi vida he intentado emplear mi música para unir a la gente. Y me entristece ver cómo la desinformación se usa ahora para dividir nuestro mundo”, explicó el cantante y compositor, de 75 años.

“He decidido no utilizar más Twitter, dado su reciente cambio de política que permitirá que la desinformación florezca sin filtro”, agrega.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022