“Me lo tapé”: las revelaciones que hizo Christian Nodal sobre su tatuaje de los ojos de Belinda

“Me lo tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. Fue un diseño de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, reveló el cantante.

De igual manera, siguiendo con el tema, Christian Nodal dio la noticia de que próximamente abrirá un estudio, meta que tiene desde hace mucho tiempo debido a su pasión por los tatuajes.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, confesó.

Cabe recordar que el cantante mexicano se estrenó como tatuador durante el programa Hoy Día, cuando en plena transmisión le hizo un tatuaje a Adamari López.

“Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante”, le dijo la actriz a Nodal.

Christian Nodal también dedicó una parte de la entrevista para hablar sobre su vida sentimental y confesó sentirse bien a pesar de lo que ha vivido durante los últimos meses.

Asimismo, indicó que aún no está preparado para dar más detalles sobre su separación con Belinda ni los motivos por los que ambos artistas finalizaron su compromiso en febrero de 2022.

“Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”, mencionó Christian Nodal.