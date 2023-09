“Me siento muy agradecido”: las emotivas palabras de Christian Nodal sobre su paternidad y la relación que tiene con Cazzu

Días antes del nacimiento de su hija, Nodal concedió una entrevista a la revista Rolling Stone en la que habló sobre sus nuevos proyectos profesionales y el lanzamiento de su nuevo disco titulado México En Mi Voz.

Sin embargo, los temas que más llamaron la atención de esta charla fueron su paternidad y su relación amorosa con Cazzu, la cual comenzó hace más de un año atrás.

“Llevo como 20 días fuera de Argentina, trabajando duro y cerrando compromisos que teníamos acordados desde el año pasado. Ha sido muy difícil. Saber que mi pareja está al otro lado del mundo, que está lista para dar a luz pronto con un humano allí, ya no caben en el mismo cuerpo. (risas). Eso es lo que lo hace difícil. Quiero estar ahí”, indicó Nodal, quien finalmente estuvo presente en el nacimiento de su hija.

Además, aseguró que actualmente se encuentra en un momento muy especial de su vida y está agradecido de poder compartir tantas experiencias positivas con Cazzu.

“Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, expresó.

Finalmente, el intérprete de Adiós amor habló sobre su noviazgo con Cazzu y la canción que le dedicó: Cazzualidades.

“A lo largo de los años, he escrito canciones que son muy íntimas para mí, que tratan sobre el desamor y el amor. He hecho muchas canciones. Me encanta mantenerlo real. Siento que la gente puede sentir cuándo algo es real y cuándo no lo es”, explicó.

“En mis letras, incluso si es algo que escribo o no escribo, quiero que la gente se conecte con ellas. Hice (Cazzualidades) para la madre de mi hijo. Estamos atravesando un capítulo muy precioso como seres humanos individuales, como equipo y como pareja. Me encanta compartir muchas cosas. Me encanta gritar sobre nuestro amor a los tejados”, concluyó.