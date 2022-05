“Me veían como competencia”: Las declaraciones de Christian Nodal ante los roces que mantuvo por un tiempo con “Grupo Firme”

El cantante de música regional Christian Nodal ha vuelto a dar mucho de qué hablar, y aunque no se trate de toda la polémica que ha tenido con su ex pareja Belinda , ha dejado a sus seguidores bastante asombrados .

El en vivo fue compartido por el cantante y publicado por el usuario Chamonic3 donde el artista mexicano aseguró que el tema salió a relucir luego de que se topara con Caz y su agrupación en la gala de “Los Premios Lo Nuestro 2022”.

En palabras de Nodal, la polémica surgió en un momento en donde su carrera apenas estaba empezando a despuntar, y que “por su inmadurez” provocó esos roces con la agrupación mexicana.

“Para que entiendan, mis ídolos en la industria del regional mexicano decían ‘este chamaco tiene talento’, pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años“, indicó Nodal.

En el inicio de su carrera, afirma Nodal, desechó la idea de trabajar con Grupo Firme. “Cuando me preguntaron con quién quería trabajar, realmente yo no sabía, escuchaba su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje“.

Ante esto, Nodal indicó que ante esa situación, el consideraba que Grupo Firme “tomó ventaja” de la situación. “El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, Dios le dio luz a estas personas que les ha costado muchísimo llegar a donde están“, indica.

También finalizó el tema diciendo que cuando se topo con la agrupación en la gala de “Los Premios Lo Nuestro 2022” fue el momento en que hizo las paces con ellos, afirmando que eran una buena agrupación y admirando el trabajo que habían realizado hasta el momento.

“Eduin Caz canta cabroncísimo. Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban”, finalizó Nodal.

Actualmente tanto la agrupación como Nodal han continuado con sus carreras y consolidándose como los mejores exponentes de la música regional mexicana, abriéndose paso ante las diversas polémicas que han surgido con el tiempo.