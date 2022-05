“Usen el feminismo bien y con justicia”: Christian Nodal reacciona a las acusaciones en su contra luego de su escándalo con Belinda

Durante los últimos días, Christian Nodal ha sido tendencia luego de que revelara una conversación privada que tuvo con su ex prometida y arremetiera con su madre al indicar que era una persona interesada y materialista.

Estas revelaciones hicieron que el intérprete de Adiós amor recibiera un sinfín de críticas e hizo que surgieran algunos rumores sobre el supuesto abuso físico y psicológico que Nodal tuvo con Belinda en su relación.

Ante estos señalamientos, Christian Nodal rompió su silencio y se defendió de las personas que han hecho “mal uso del feminismo”, según el artista.

Por medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el cantante mexicano arremetió contra sus críticos y dio su opinión ante esta polémica.

“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabr***s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien y con justicia”, indicó.

Asimismo, Nodal continuó defendiendo su postura al indicar que sus comentarios no fueron bien comprendidos y reiteró su deseo de que las personas dejen de inventar cosas sobre su vida privada, la cual ha estado en el ojo del huracán desde su separación.

“Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, concluyó.

Las declaraciones de Christian Nodal se dieron un par de días después de que el intérprete de Ya no somos ni seremos eliminara el último tatuaje que tenía en honor a Belinda, el cual fue reemplazado por un diseño de una flor que se hizo durante su reciente visita a Costa Rica.