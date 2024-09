Metallica canta La Chona en Ciudad de México

Con entradas agotadas, el primero de los cuatro conciertos de la gira M72 Worl Tour, Metallica dio una gran sorpresa a los asistentes.

Los otros tres conciertos de Metallica en Ciudad de México se llevarán a cabo este domingo 22, viernes 27 y el domingo 29.

La exitosa gira M72 que comenzó el año pasado, recién se extendió a 2025 con 21 fechas más en Norteamérica y anunciaron que estarán acompañados por Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies e Ice Nine Kills.

La banda de heavy metal, fundada en Los Ángeles, California, hizo un recorrido por sus conocidos éxitos, como Ride the Lightning, And Justice por All, King Nothing, Nothing Else Mattrs, Sad but True y Seek and Destroy.

James Hetfield -vocalista y guitarrista, y cofundador de la banda- anunció que dejaría en el escenario del Foro GNP de la Ciudad de México a Kirk Hammett -guitarrista- y Robert Trujillo -bajista-.

Trujillo nació en California pero tiene origen mexicano. Emocionado Robert habló en español y dijo a los asistentes que si sabían la canción, les ayudaran cantándola y bailando.

Y comenzaron a tocar su versión de la famosa canción de música grupera La Chona de Los Tucanes de Tijuana, con lo cual conectaron de inmediato con su público.

Como teloneros de la noche estuvieron Five Finger Death Punch, Greta Van Fleet y Mammoth.

Los seguidores de la banda esperaban una gran noche y así fue.

🇲🇽 TONIGHT IN MEXICO CITY 🇲🇽

Estadio GNP Seguros

We're back in CDMX for the first time in over seven years for the first of two consecutive "No Repeat Weekends" in the capital city! @GretaVanFleet and @MammothWVH are here with us to get the party started.

Are you joining us… pic.twitter.com/NJUEqWEWw5

— Metallica (@Metallica) September 20, 2024