Después de varios años de rumores acerca de su vida privada, Lady Gaga por fin confirmó su relación sentimental con el empresario Michael Polansky.

La oficialización de este romance se dio durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la intérprete de Born This Way mantuvo una conversación con el primer ministro francés, Gabriel Atta, y le presentó al empresario y filántropo de 46 años, la cual fue difundida en redes sociales.

En este video, la cantante nacida en Nueva York se refiere a Polansky como “su prometido”, por lo que confirmó lo que era un secreto a voces desde hace algunos meses atrás.

Los rumores sobre el compromiso de Lady Gaga y Michael Polansky iniciaron a principios de año, cuando la también actriz fue vista con un anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

El video en el que Lady Gaga revela su compromiso hizo que todos sus fans se preguntaran sobre quién es su nuevo prometido, Michael Polanski, y cómo llegó a la vida de la artista.

Michael Polansky es un empresario tecnológico y filántropo nacido en San Francisco, California, en 1978. Actualmente desempeña el cargo de director en la empresa Parker Group.

Polansky se graduó de la Universidad de Harvard en la carrera de Matemáticas Aplicadas y Ciencias Informativas y desde que finalizó sus estudios comenzó a dirigir un instituto de investigación contra el cáncer.

El empresario de 48 años, quien es el prometido de Lady Gaga, cuenta con una fortuna estimada en US$2.4 millones.

Lady Gaga seems to be engaged after introducing boyfriend Michael Polansky as “my fiancé” to the French Prime Minister. pic.twitter.com/SsZmseVaWG