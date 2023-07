Mick Jagger: recién cumplió los 80 y pronto irá al altar con Melanie Hamrick, una balletista 44 años menor que él

Mick Jagger nació en Dartford (condado inglés de Kent), el 26 de julio de 1943, su pasión por la música empezó cuando era un adolescente que sacaba notas brillantes y que se matricularía en la prestigiosa London School Of Economics (LSE).

Además de sus éxitos musicales, su vida personal siempre ha interesado a la prensa: fue padre por última vez en 2016 de un niño -Deveraux Octavian Basil- con su actual pareja, la ex bailarina Melanie Hamrick, de 36 años, a quien conoció en un concierto en Tokio en 2014.

Hamrick admitía el pasado junio a una televisión británica que su chico había sido su “inspiración” para escribir una novela erótica, “First Position”.

Padre de ocho hijos con cinco mujeres diferentes, Jagger se casó en Bali por primera vez en 1971 con la activista nicaragüense Bianca Jagger, quien aún conserva el apellido del músico, y de cuya unión, que finalizó en 1979, nació la diseñadora Jade.

Volvió a pasar por el altar con la modelo texana Jerry Hall, a quien le fue infiel en numerosas ocasiones y con quien tuvo cuatro hijos. La relación se vino abajo tras salir a la luz las infidelidades del cantante con una modelo brasileña, con quien tuvo otro niño, Lucas.

Posteriormente, mantendría una relación con la malograda diseñadora L’Wren Scott y desde 2014 está unido sentimentalmente a Hamrick, con quien recientemente se comprometía, según los medios locales.

Quién es Melanie Hamrick

La bailarina perteneció al Metropolitan Ballet Theatre durante 15 años y se retiró en 2019.

Hamrick nació el 17 de julio en Williamsburg, Virginia, Estados Unidos y estudió ballet desde una edad muy temprana. Su entrenamiento comenzó a los 5 años.

Desde los 11 años trabajaba con la Kirov Academy of Ballet en Washington DC, una academia rusa donde disciplinadamente recibía clases de ballet y estudiaba, dijo a la revista Marie Claire en 2017.

Hamrick conoció a Mick Jagger en una gira en Tokio en febrero de 2014. En junio de ese año él la invitó a unirse a su gira en Zurich.

En 2016 resultó embarazada, lo cual la tomó por sorpresa. Y Jagger fue padre por octava vez a los 73 años.

En esa misma entrevista a Marie Claire dijo: “Tengo una carrera, trabajo duro desde que tenía 18 años me he mantenido. He dedicado mi vida al trabajo. Bailo con una de las compañías de ballet más conocidas del mundo… Ponerlo en esa categoría es un poco insultante… Y es un insulto para mi novio”.

En 20019 dejó la compañía de ballet con la cual había trabajado por 15 años.

Y recientemente publicó su primera novela First Position con Penguin Random House, la cual trata sobre “la caída en desgracia de una bailarina… en el seductor y despiadado mundo del ballet profesional”, anota Infobae.

Con información de EFE.