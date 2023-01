Ministerio de Cultura hace modificaciones y ahora el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias ya no será entregado anualmente

Se estableció que el premio “será otorgado cada tres años a un escritor guatemalteco de relevantes méritos literarios”. Esta decisión daría un giro en la historia de la premiación, ya que, desde 1988, se ha realizado la entrega anualmente.

A propósito de las modificaciones, el Viceministro de Cultura, Christian Calderón, explicó: “La decisión forma parte de una estrategia integral para incentivar la creación literaria y darle oportunidad de desarrollo y crecimiento a escritores jóvenes“.

El funcionario mencionó que, en lugar de llevar a cabo una premiación anual, durante ese año se promocionarían certámenes literarios que abarcarían literatura infantil y juvenil, novela corta, dramaturgia, poesía escrita por mujeres, literatura escrita en idiomas originarios, novela gráfica, novela de género y cuento escrito por jóvenes.

“De esta forma cada año se va a incentivar que las nuevas generaciones participen en estos certámenes literarios”, agregó Calderón, quien además explicó que el primer certamen de este año será el Marilena López de literatura infantil y juvenil, el cual no se convocaba desde 2019. El resto de certámenes se convocarán durante el 2023 y se planea que sean ocho certámenes por año.

El Viceministro explicó que en el tercer año sería entregado el Premio Nacional de Literatura para “reconocer a los escritores con mayor trayectoria“.

Gerardo Guinea, editor y escritor, quien obtuvo el Premio Nacional en 2009, argumentó que la premiación reconoce la trayectoria de un escritor y su vida dedicada a la literatura, por lo que “es absurdo dar un premio cada tres años, ya que los próximos años recibirían un premio tan solo 10 escritores, muchos de los cuales ya no lo serán por cuestiones de edad”.

Guinea también hizo énfasis en la profundidad que implica el reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura y Deportes: “La creación de muchos premios pequeños podría ser una vulgarización. Quienes escriben saben que ser escritor es ir contra-sentido común. Los espacios son muy reñidos y los editores independientes están al borde de la quiebra. Esto es una chapuza que no tiene sentido y esconde otros propósitos”.

La reforma al Artículo 1 del Acuerdo Ministerial número 57-88 también implicará un cambio en el reconocimiento económico a los autores. Hasta 2022, el monto que recibían los ganadores era de Q.50 mil, mientras que a partir de este año será de Q.150 mil.

Ante la pregunta si este nueva cantidad de dinero representaría un aporte al balance o mejora del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, el viceministro dijo que el monto “representa un reconocimiento económico importante al literato que sea premiado por su obra y trayectoria”.



Respecto a esta decisión, la escritora Gloria Hernández, ganadora del Premio Nacional de Literatura 2023, comentó a Prensa Libre:

“5 No hay una apreciación real de la figura del escritor, de su aporte a la cultura del país. 50 o 150 mil quetzales, igual se van a ir como agua. El dinero de un premio muchas veces va a pagar las deudas contraídas por el escritor galardonado y de igual forma, va a terminar viviendo de la caridad, si no tiene otras opciones de ganarse la vida, como ha sucedido con algunos de nuestros poetas más destacados. A mí no me convence del todo esta modificación al acuerdo. Solo van a ahorrar el dinero para otorgarlo cada tres años“.

Más allá de una problema respecto al monto, los autores entrevistados aseguran que la decisión ministerial invita a reflexionar sobre la necesidad de invertir en sistemas que garanticen una mejor calidad de vida para los creadores en Guatemala.

“No nos caería mal considerar los ejemplos de otros países como México, en donde el Premio Nacional de Literatura conlleva una pensión vitalicia para que el escritor se dedique a cultivar su arte y ponga en segundo plano su preocupación por conseguir un plato de comida para él y su familia“, puntualizó Hernández.

Gerardo Guinea matizó diciendo que el “Premio Nacional se da a un libro, sino a toda la obra escrita a lo largo de décadas”. Añadió que una política de Estado coherente sería aquella que fomente “un sistema de aporte para que, quienes se dedican a la creación estén exentos de las penurias de escribir”.

Otras modificaciones al Acuerdo Ministerial 57-88

Las reformas a los otros artículos que rigen el Premio Nacional quedarán así:

ARTÍCULO 3. El Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” se entregará en solemne ceremonia organizada en el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias por la Dirección General de las Artes y la Dirección de Comunicación y Difusión Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. La publicación de la obra, el diploma y la medalla de oro, se regirán por el Acuerdo Ministerial en el que se consignará el nombre del escritor premiado.

ARTÍCULO 3 BIS. Las bases que regirán la entrega del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” son las siguientes:

El Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias está abierto a la presentación de candidaturas de escritores guatemaltecos pertenecientes a cualquiera de los grupos ladino, xinka, maya y garífuna. Las candidaturas al premio pueden ser presentadas por instituciones académicas o culturales, editoriales y por aquellas personas que hayan sido galardonadas anteriormente con el premio. Los ponentes deberán respaldar su propuesta con: a) Hoja de vida en la que se haga énfasis en la trayectoria literaria de la persona propuesta. b) Un archivo digital por cada obra publicada, el cual deberá contener lo siguiente: Portada; Hoja de créditos editoriales de cada publicación; Indice de la obra (cuando aplique); y Colofón y contraportada. c) Un archivo con los enlaces web y/o copia digital de los ensayos literarios, reseñas, críticas, comentarios periodísticos, artículos y trabajos académicos sobre la obra de la persona propuesta. d) Una muestra de mínimo tres (3) páginas y máximo diez (10) páginas por obra, de al menos el 60% de las obras listadas en la hoja de vida. Las obras escritas en idiomas mayas, xinka, garífunau otro idioma, deberán acompañarse de una traducción literaria al español. El premio se otorga en forma indivisible. El premio se otorga por la obra publicada en las ramas de narrativa, poesía y dramaturgia.

