Muere a los 73 años la actriz Marion Ramsey, la agente Hooks de “Loca Academia de Policía”

La carismática actriz y cantante estadounidense Marion Ramsey murió este jueves en su residencia de Los Ángeles, EE. UU., informaron medios de comunicación.

Ramsey, que tenía 73 años, saltó a la fama por su jocoso papel de la agente Laverne Hooks en Loca Academia de Policía.

La actriz nació en Filadelfia en 1947, y en 1976 dio sus primeros pasos artísticos con la serie de televisión The Jeffersons.

Pero, años más tarde, formó parte del elenco que la lanzaría a la fama con su estridente y especial voz: Loca Academia de Policía, producción cómica en la que se mantuvo hasta 1989.

De acuerdo con el sitio HobbyConsolas, también participó en producciones como The Addams Family y en musicales como Miss Moffat.

En el ámbito social fue reconocida como una de las voces más importantes en la lucha contra el VIH, y que recaudaba fondos para esta causa.

Aún se desconocen las circunstancias de su muerte, aunque su familia ya había informado que padecía quebrantos de salud.

Actress Marion Ramsey has died aged 73, she was best known as ‘squeaky-voiced’ Officer Laverne Hooks in the Police Academy movies in the 1980’s. pic.twitter.com/rFXqQbuCTg

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) January 8, 2021