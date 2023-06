Muere a los 89 años Alan Arkin, actor y ganador de un premio Óscar por “Pequeña Miss Sunshine”

No fue informada la causa del fallecimiento.

Arkin, con seis décadas de trayectoria en el cine y la televisión en la que cuentan títulos como Argo y recientemente la serie El método Kominsky, junto a Michael Douglas, ganó, además del premio de la Academia, un Tony por su trabajo en Broadway en 1963 con la obra Enter Laughing.

Su estilo característico, un humor ácido, lo hizo inconfundible en la pantalla, donde construyó un versátil currículo a la par que incursionó en la música.

Luego del anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar.

“Fue un privilegio trabajar con él en El último unicornio“, tuiteó la actriz Mia Farrow. “Para mí siempre será ‘Schmendrick’, mi inestimable compañero mago en nuestra búsqueda de otros unicornios”.

Very sad to learn of the death of Alan Arkin. Such a lovely person- of course, a great actor. It was a privilege to work with him in The Last Unicorn. For me he will always be ‘Schmendrick’ my invaluable magician companion on our search for other unicorns pic.twitter.com/uiIlQJhcqJ

— Mia Farrow🌻🇺🇸 🏳️‍🌈 (@MiaFarrow) June 30, 2023