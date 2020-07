Netflix cancela El mundo oculto de Sabrina

Aún no hay una fecha oficial de la llegada de la parte 4, pero según el creador llegaría al finalizar el año. En el comunicado, Roberto Aguirre Sacasa, creador de la serie, manifestó su agradecimiento al equipo que colaboró en la serie, en especial a la actriz Kiernan Shipka, quien interpretó a la bruja adolescente.

El mundo oculto de Sabrina se suma a la lista de cancelaciones que parecen no terminar. Netflix ha decidido continuar cerrando ciclos de sus series más populares, en los últimos días anunció que producciones como Ozark, Dead to me y el Método Kominsky, han sido renovadas solo para una última temporada más.