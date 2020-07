Estas son las películas de Netflix que ya iniciaron su camino al Oscar

La película "Si supieras" se encuentra entre las posibles candidatas a lograr una nominación en los Premios Óscar. (Foto Prensa Libre: Forbes).

Netflix inicia su camino para conseguir más premios Óscar en la próxima ceremonia. Una reciente filtración de los miembros de la Academia, ha dado a conocer los nombres de algunos de los títulos de la compañía que podrían llegar a lograr una nominación a los codiciados premios de la industria cinematográfica.

Según el portal Deadline, los miembros de la Academia ya tienen disponibles por lo menos nueve títulos en la plataforma que les permite observar las películas para comenzar su evaluación. Entre ellas destacan cuatro títulos de Netflix que se han estrenado a lo largo de este año, han marcado un gran éxito en la plataforma y podrían lograr una o varias nominaciones al Oscar, entre ellas, a Mejor Película.

Según la imagen compartida por el medio de comunicación, las cintas de Netflix consideradas al momento son:

Crip Camp

5 sangres

Si supieras

Chicas perdidas

Hay que recordar que la pandemia ocasionó por primera vez que las reglas de la entrega de premios cambiaran. Hace unas semanas la Academia anunció algunas modificaciones debido al cierre de las salas de cine, lo que ha derivado en que muchas películas hayan tenido que cambiar sus estrenos.

Entre estas modificaciones se contempla, por única ocasión, que las cintas que se estrenaron en streaming puedan acceder a una nominación, siempre y cuando hayan tenido contemplado un estreno previo en salas de cine. Esto significa una oportunidad para las producciones de Netflix que han llegado únicamente a su plataforma.

Aún no hay nada escrito. Quedan ocho largos meses para que se lleve a cabo entrega número 93 de los Oscar, la cual se realizará el 25 de abril del 2021. Es un hecho, conforme pase el tiempo más películas llegarán a la plataforma de streaming, mismas que darán más opciones a los votantes de la Academia.

No hay que perder de vista los títulos de Netflix, ya que algunos podrían ocupar un lugar en las próximas nominaciones. ¿Las has visto? Si tu respuesta fue no, es momento de darles una oportunidad.

