Netflix: estos son los estrenos para julio 2019

La tercera temporada de Stranger Things es una de los estrenos más esperados para este mes. (Foto Prensa Libre: Netflix)

El séptimo mes del año está por comenzar y con él llegan las actualizaciones de Netflix. Como siempre, la promesa de la plataforma es llegar con nuevas propuestas de todos los géneros para que todos los televidentes encuentren algo que se adapte a sus gustos.

Las nuevas temporadas de Stranger Things, La Casa de Papel y Orange is the new black son algunas de las opciones más esperadas, pero también llegarán a su pantalla otras series que lo harán sumergirse en la nostalgia como Saint Seiya: Caballeros del zodiaco y Star Wars. Episodio VIII: Los últimos Jedi.

Para que vea todo lo que espera por usted, aquí le detallamos el resto de alternativas que llegarán a Netflix en julio del 2019:

Series

Stranger Things 3 (04/07/2019): Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano se está calentando. Fuera de la escuela, hay un nuevo centro comercial en la ciudad, y el grupo Hawkins está creciendo. El romance florece y complica la dinámica del grupo, y tendrán que encontrar la manera de crecer sin separarse. Mientras tanto, el peligro se avecina. Cuando la ciudad está amenazada por enemigos viejos y nuevos, Eleven y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina; evoluciona. Ahora tendrán que unirse para sobrevivir, y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.

Kakegurui: Temporada 2 (04/07/2019): Yumeko Jabami es una gran apostadora y planea limpiar Hyakkaou, una academia privada que evalúa a los estudiantes solo por sus habilidades en los juegos.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 10 (01/07/2019)

Queer Eye: Temporada 4 (19/07/2019): Esta temporada promete que los Fab 5 traerán consejos únicos, emotivas transformaciones y revelaciones que lo dejarán lagrimeando.

La casa de papel: Parte 3 (19/07/2019): Tras el enorme robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, el grupo de ladrones logra escapar con el dinero, pero ¿vivirán para disfrutarlo por mucho tiempo?

Comedians in Cars Getting Coffee (19/07/2019): Jerry Seinfeld entrevistaa los personajes más brillantes de la comedia durante paseos en autos llenos de risas y cafeína.

Otra vida (25/07/2019): La astronauta Niko Breckenridge y su equipo se enfrentan a un peligro inimaginable al embarcarse en una misión para expolorar el origen de un artefacto extraterrestre.

Workin’ Moms: Temporada 2 (25/07/2019): Se acabó la licencia por maternidad, y es hora de que estas cuatro mamás vuelvan al trabajo… sin dejar de lidiar con hijos, jefes, amores y demás asuntos de la vida.

Orange Is the New Black: Temporada 7 (26/07/2019): Tras seis temporadas de abordar historias contemporáneas, se acerca a su final. En esta última temporada verá cómo Piper lucha con los vaivenes de la vida en el exterior, mientras que la vida en Max continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy sigue en juego mientras se avecina su sentencia. En tanto, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon. Además, otros personajes se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Sugar Rush: Temporada 2 (26/07/2019): Esta es una competencia de pastelería por equipos con un ingrediente clave que siempre falta en la cocina: el tiempo.

Películas

Capitán Fantástico: (01/07/2019): Criaba a sus hijos desconectados de todo hasta que una trágica pérdida lo obliga a regresar a la sociedad y a cuestionarse su utópico estilo de vida.

Social Animals: (01/07/2019): Es una película documental estadounidense de 2018 dirigida por Jonathan Ignatius Green sobre tres adolescentes que crecen en Instagram.

Como si fuera la primera vez: (01/07/2019): Un veterinario intenta reiteradamente que una mujer que tiene problemas con su memoria se enamore nuevamente de él.

Réquiem por un sueño: (01/07/2019): Una envejecida viuda se vuelve adicta a píldoras dietéticas mientras su hijo libra su propia batalla con estupefacientes.

Blade Runner: (01/07/2019): En un futuro sombrío y lluvioso, un expolicía vuelve al servicio para buscar y destruir a un grupo de androides que fingen ser humanos para, integrados en la sociedad, encontrar a su creador y matarlo.

Elizabeth, la edad de oro: (01/07/2019): La reina Isabel I de Inglaterra enfrenta una traición en el seno de su propia familia, mientras trata de evitar que el rey Felipe II de España, la gran potencia mundial de la época, reinstaure el catolicismo en Inglaterra.

Parchis : (10/07/2019): Todo sobre Parchís, el grupo infantil más famoso de los ochenta, a través de entrevistas a sus exmiembros y colaboradores, imágenes de recitales y mucho más.

Star Wars. Episodio VIII: Los últimos Jedi (17/07/2019): La Primera Orden ha acorralado a los últimos miembros de la resistencia. Su última esperanza es que Finn se introduzca en la nave de Snoke y desactive el radar que les permite localizarlos. Mientras él trata, en compañía de una soldado de la Resistencia, de cumplir esta misión imposible, Rey se encuentra lejos, intentando convencer a Luke Skywalker de que la entrene y la convierta en la última jedi.

Réplicas: (25/07/2019): Un científico intenta crear réplicas de su esposa, sus dos hijas y su hijo, quienes están muertos, e insertar los recuerdos de los difuntos en los cuerpos clonados. Sin embargo, algo sale mal y pierde el control sobre lo que está sucediendo.

Boi: (26/07/2019): Boi es un joven que se inicia como conductor privado. Mientras espera con nervios la decisión que ha tomado su novia sobre un asunto que puede cambiarles la vida, deberá acompañar a sus primeros clientes: Michael y Gordon, dos empresarios de origen asiático que han venido a Barcelona con el objetivo de cerrar en menos de 48 horas un acuerdo de vital importancia.

Mujeres con pelotas: (26/07/2019): Un grupo de mujeres lucha por formar su propio equipo de fútbol y competir en el ámbito internacional. Los prejuicios y el desinterés por parte de las autoridades locales.

Películas y series infantiles

Los Croods (01/07/2019): La familia prehistórica Croods vive en un momento particularmente peligroso de la historia. El patriarca Grug, su compañera, Ugga, su hija adolescente Eep, hijo Thunk y Gran buscan comida de día y se amontonan durante la noche. Cuando un cavernícola más evolucionado llamado Guy llega a la escena, Grug está desconfiado, pero pronto Guy tiene razón sobre la inminente destrucción de su mundo.

Hotel para perros (01/07/2019): Después de mudarse a una casa adoptiva que prohíbe las mascotas, dos hermanos transforman un hotel abandonado en un hogar para los perros desamparados.

Rabbids Invasion: Temporada 4 (01/07/2019): Basada en una popular serie de videojuegos, “Rabbids Invasion” cuenta con una misteriosa raza de criaturas parecidas a los conejos que han venido de otro planeta y que causan estragos dondequiera que vayan en el mundo humano.

Alvin y las ardillas conocen al Hombre lobo (01/07/2019): Alvin intenta convencer a todos que un vecino es en realidad un hombre lobo.

Pinky Malinky: Parte 3 (17/07/2019): Pinky Malinky ve el lado bueno de todo. Junto a sus mejores amigos a cuestas, la pequeña salchicha caliente se anima a todo.

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos: Temporada 3 (19/07/2019): Dos amigos de cuarto grado convierten a su intrépido director en el Capitán Calzoncillos, un superhéroe que busca salvar el día.

Sing: ¡Ven y canta! (28/07/2019): Buster Moon ama su teatro y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que su sueño está a punto de desaparecer y solo tiene una oportunidad: organizar el concurso de canto más grande del mundo. Tras varias etapas, quedan 5 finalistas: Mike, un ratón con voz suave; Meena, una elefanta adolescente con miedo escénico; Rosita, la exhausta madre de 25 cerditos; Johnny, un joven gorila mafioso; y Ash, una puercoespín punk-rock que quiere deshacerse de su arrogante novio y cantar en solitario.

