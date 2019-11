Netflix se cae por dos horas a nivel mundial y ofrece disculpas

“Estamos experimentando problemas técnicos. Estamos ocupados rectificándolos tan rápido como sea posible. Recomendamos volver a probar Netflix de nuevo más tarde. Perdón por las molestias”, indicó la compañía en su cuenta de Twitter.

A primera hora del jueves en EE. UU. (mediodía en Europa) el asunto ya se había resuelto y el sistema volvía a operar con normalidad en todo el mundo, aseguraron desde la empresa.

Varios usuarios recurrieron a Twitter y otras redes sociales para indicar que estaban teniendo problemas con la recepción del servicio en lugares como Japón, China, los Países Bajos, Francia, España, Reino Unido y Bélgica, entre otros países, especialmente europeos.

“¡Netflix está listo! Actualmente no estamos experimentando una interrupción en nuestro servicio de transmisión. Nos esforzamos por ofrecerle programas de televisión y películas que desee ver, cuando quiera verlos, pero en muy raras ocasiones experimentamos una interrupción del servicio. Si estamos experimentando una interrupción en nuestro servicio de transmisión, mantendremos esta página actualizada con una descripción del problema”, indicó la compañía en su sitio web.

We're sorry some of our members were unable to use Netflix for a couple of hours today. The issue is now fixed. Apologies for the inconvenience

— Netflix US (@netflix) November 21, 2019