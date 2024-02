Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

Estas recientes acciones fueron tomadas como una pista de que la rapera argentina y el cantante de corridos tumbados pusieron fin a su relación y se separaron a raíz de esta complicada situación.

Tras varias horas de especulaciones, Nicki Nicole finalmente rompió su silenció y confirmó su ruptura con Peso Pluma a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, indicó.

Además, Nicki Nicole aseguró que Peso Pluma le fue infiel y reveló la manera en la que se enteró de esta traición.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, concluyó Nicki Nicole.