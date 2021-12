Niurka: Las revelaciones que hizo la artista sobre la DEA y del encuentro que tuvo con un narcotraficante

A pesar de estas declaraciones, Niurka confesó que ella conoció a un reconocido narcotraficante y aseguró no tener conflicto ni temor con la DEA debido a esta supuesta relación.

Durante una entrevista en el programa “Suelta la Sopa”, la vedette volvió a arremeter contra la autora de “Emma y las otras señoras del narco” y recalcó que a pesar de que algunos famosos hayan tenido relación con narcotraficantes , eso no los hace cómplices ni mucho menos delincuentes.

Asimismo, salió en defensa de Galilea Montijo y advirtió a la periodista Anabel Hernández que se prepare para consecuencias, ya que con la publicación de su libro “tocó fibras que no debió tocar”.

“Creo que va a haber dos o tres enojados que sí te van a llegar a la yugular, así que si estás lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar”, dijo Niurka Marcos.

“Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo. Aguas mamita, con lo que escribiste”, añadió la vedette cubana.

“Yo pude haber estado con una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende”, agregó.

De igual manera, confesó que ella llegó a conocer a un famoso narcotraficante en un restaurante en México. No obstante, para ella simplemente fue “un fan más”.

“He llegado a un restaurante, me he sentado en mi mesa, la persona esta, muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, reveló la polémica vedette.

Para finalizar, Niurka Marcos aclaró que debido a este encuentro no siente ningún tipo de temor ni se siente perseguida por la DEA.

“No se me frunce el fundillo. Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia”, concluyó.