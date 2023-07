¿No era Eiza González? Quién es la mujer con la que Lewis Hamilton habría cambiado a Shakira durante su viaje a Ibiza

Shakira y Hamilton fueron vistos juntos por primera vez en Miami; sin embargo, un mes después protagonizaron nuevamente una romántica cena en Barcelona, ciudad que la cantante colombiana abandonó a raíz de su mediática separación con Gerard Piqué.

Pese a que ninguno ha hablado sobre su presunto romance, en los últimos días surgieron rumores de que la relación entre Shakira y Lewis Hamilton habría llegado a su fin.

Esta información salió a la luz después de que el piloto de la escudería Mercedes fuera visto a bordo de un yate en Ibiza junto a dos mujeres.

Una de ellas era la tenista Jenny Stay Spetalen y la otra fue identificada como Eiza González por su cabello y silueta, ya que la fotografía la muestra de espaldas a la cámara.

Lewis Hamilton spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza pic.twitter.com/2CnRybwk1w

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) July 14, 2023