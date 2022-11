“No es una diva como Shakira”: el supuesto motivo por el que Piqué se habría enamorado de Clara Chía Martí

A raíz de la mediática separación entre Shakira y el defensa central español, salieron a la luz varios datos e historias sobre la relación que mantuvieron ambas celebridades por más de 12 años.

Uno de estos relatos parece favorecer a Piqué, ya que en redes sociales comenzó a circular el supuesto motivo por el que el futbolista del FC Barcelona habría cambiado a Shakira por Clara Chía Martí.

Esta teoría indica que Clara Chía Martí sería más comprensiva con Piqué y, a diferencia de Shakira, no actúa como una “diva”.

La información habría sido revelada por Gemma Iglesias, una amiga cercana de la joven de 23 años, quien añadió que el jugador del FC Barcelona quedó enamorado por su actitud distinta a la de Shakira.

¡PERO QUE VIVA EL AMOR!

Ay no, me muero de amor! pero que es este video? Qué bellos, espectaculares y radiantes se ven Clara Chia Marti y Gerard Piqué. sobre todo después de tantas falsas noticias sobre Clara, ella está esplendida y con un brillo especial. Me Alegro mucho😍💖🔥 pic.twitter.com/1ZV9BTqqZ9

— 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) October 27, 2022