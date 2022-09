“No había nada en ese cajón”: las revelaciones de Quico sobre el funeral de Chespirito (y por qué todo habría sido una farsa)

“No es un rumor, un invento, una broma, se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños (El chavo). Te amo mi vida”, indicó Florinda Meza por Twitter.

A casi ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el actor Carlos Villagran, quien interpretó a Quico en “El Chavo del 8”, habló sobre el día en que el reconocido humorista mexicano perdió la vida.

Durante una entrevista para el programa argentino La Divina Noche, Quico mencionó el tema de la muerte de Chespirito y acusó a Florinda Meza de “mentirosa” por haber ocultado la verdad sobre este suceso.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto, no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda les dijo: ‘aguántamelo’”, indicó.

“Porque no te explicas que avisan que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del ‘Chavo del 8’ y del ‘Chapulín Colorado’, y dices: ¿a qué hora los hicieron?”, continuó Villagran.

A pesar de no estar seguro de la situación, y que existe la posibilidad de que se haya organizado el homenaje cuando Chespirito estaba enfermo, Quico continúa afirmando que todo lo que rodeó la muerte del comediante fue sumamente extraño y raro.

“Posiblemente vieron que ya estaba en sus últimos momentos y organizaron todo, quien sabe, pero yo estuve en el velorio, bueno estuvimos, mi señora y yo, y no había nada, no había nada en ese cajón. Entonces hay cositas ahí. Pudo fallecer antes y pidieron tiempo para preparar todo y que no se les cayera el programa, yo pienso, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí. La despedida fue grandiosa”, finalizó.

Luego de la entrevista realizada a Carlos Villagra, la cual salió al aire en marzo de 2022, Florinda Meza, viuda de Chespirito, no habló sobre el tema pese a no mantener una buena relación con el actor que le dio vida al personaje de Quico.