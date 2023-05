“No hay atracción ni romance de su parte”: los motivos por los que Shakira habría rechazado a Tom Cruise

La presencia de ambas celebridades en esta carrera despertó un sinfín de rumores sobre el inicio de una relación amorosa, a tal punto que varios medios aseguraron el interés amoroso de Tom Cruise en Shakira.

“Hay química. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom“, reveló una fuente al medio Page Six.

Sin embargo, Shakira y su entorno salieron a desmentir su presunto vínculo amoroso con el actor de 60 años al asegurar que ambos solo tienen “una buena amistad”.

Fue Ana Lourdes Martínez, una amiga cercana de la intérprete de Acróstico, la encargada de aclarar los rumores sobre el romance entre ambas celebridades.

Shakira y Tom Cruise en la Fórmula 1. pic.twitter.com/EPM7tV7JR4 — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 24, 2023

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, reveló Martínez para Page Six.

Además, indicó que Shakira no quiso herir los sentimientos de Tom Cruise y le hizo saber que durante el Gran Premio de Miami solamente estaba siendo amable con él.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, concluyó.