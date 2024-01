“No me quiero casar”, el nuevo éxito de Bad Bunny (la escena de Spider-Man y los mensaje para su expareja)

Así dijo Bad Bunny adiós al 2023. Su éxito No me quiero casar ha alcanzado cerca de dos millones de visitas. La canción pertenece a su nuevo disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Los invitados le dicen que ya está viejo, a lo que Bad Bunny les dice que es un bebé, que solo tiene 30 años. Hace un recorrido por la fiesta y se observa a un joven que le pide a su novia que se casen, apenas segundos antes del nuevo año, pero para sorpresa de los asistentes ella se niega, mientras llega la celebración del nuevo ciclo.

Otra escena que llama la atención es al artista saltando de un edificio mientras Spider-Man le salva. El superhéroe también aparece en otras escenas compartiendo con él sus amigos.

Medios han destacado que también Bad Bunny aparece montando a caballo, una actividad que solía hacer con su expareja y en donde canta:

Casi al final del video él aparece junto a alguien para entregarle un anillo, pero al momento de darle la joya se ve cómo desaparece por lo que prefiere no entregarlo y dice “yo por nadie voy a cambiar”, concluye.

Algunas publicaciones sugieren que es probable que Bad Bunny se sintiera presionado para casarse con la modelo.

Compartimos parte de la letra de este nuevo éxito.

“Este año será mejor que el anterior, yo lo sé

Que tú te ve’ mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, ey

Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé

Pero hasta ahí, hasta ahí, mami, hasta ahí

Woh

Vamo’ a vivir el hoy porque mañana yo no sé que va a pasar

Me siento triste, pero se me va a pasar, je

Mi vida está cabrona, ey

Yo no me quiero casar

La-la-la, la, la, la, la

Yo no me quiero casar, ey…

…ero es que me aburro fácil

Si me gusta, yo lo quiero, me pongo pa’ eso y lo tengo fácil

Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no

Wow, diablo’, pero casi”…

Reciente separación

A mediados de diciembre Bad Bunny y la supermodelo Kendall Jenner, quienes acapararon las portadas de revistas durante varios meses, habrían terminado su relación tras menos de un año juntos.