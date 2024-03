Los Premios Óscar 2024, noche en la que Emma Stone y Cillian Murphy se robaron el show por sus victorias en las categorías a Mejor Actriz y Mejor Actor, estuvieron llenos de sorpresas y momentos que se hicieron virales en redes sociales.

Uno de ellos fue la sorpresiva respuesta del comediante Jimmy Kimmel a Donald Trump luego que el ex presidente estadounidense lo calificara como el “peor presentador” en la historia de estos premios.

Antes de presentar la categoría de Mejor Película, Kimmel tomó un momento para leer en vivo el mensaje que Trump publicó en sus redes sociales con el fin de criticar su trabajo en esta prestigiosa gala.

“¿Ha habido alguna vez algún peor presentador que Jimmy Kimmel en los Óscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Deshazte de Kimmel y tal vez reemplázalo con otro “talento” de ABC acabado, pero barato, George Stephanopoulos”, comenzó leyendo.

“Él haría que todos en el escenario parecieran más grandes, más fuertes y más glamorosos. También está siendo un programa políticamente correcto realmente malo esta noche, y durante años: inconexo, aburrido y muy injusto. ¿Por qué no simplemente dan los Premios Óscar a quienes los merecen? Quizás así su audiencia y sus ratings televisivos regresen de las profundidades”, continuó.

Ante esta crítica, Jimmy Kimmel sorprendió al público que llegó al Dolby Theatre de Los Ángeles y le contestó al ex presidente de Estados Unidos.

“Bueno, gracias, presidente Trump. Gracias por mirar. ¿No ya pasó su hora de ir a la cárcel?”, dijo el comediante.

