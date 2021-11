“No puede ser comprobable que él haya accionado el arma”: Experto descarta que Octavio Ocaña se haya disparado con su propia pistola

Rafael Alejandro Martínez, abogado de la familia, informó en una entrevista con el programa De primera mano que ya tuvo acceso a la carpeta de investigación del caso de la muerte de “Benito”.

“Ya tuvimos acceso a los registros que guardan las diversas carpetas de investigación, las investigaciones en cuanto al fatídico acontecimiento del viernes 29 de octubre. Estamos trabajando como asesores victimales, jurídicos, de las víctimas indirectas, la familia de Octavio, realizando diligencias con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos, que se pueda llegar a la verdad aproximada de lo que en verdad pasó y que los responsables puedan responder por este crimen tan horrible’’, expresó.

Por su parte, Mauricio Reséndiz, experto en criminalística, comentó que se encuentra en busca de indicios para esclarecer “científicamente hablando” lo ocurrido con Octavio Ocaña el pasado viernes 29 de octubre.

“Todavía no terminamos la cuestión de las investigaciones , entramos a efecto de poder conocer lo que hasta el momento se lleva de indicios que pudieran estar relacionados con el hecho, nuestro trabajo ha sido conocerlos, entenderlos, estudiarlos y correlacionarlos respecto de lo que va surgiendo. Faltan algunos elementos por revisar para tener un camino mucho más certero científicamente hablando’’, expresó Reséndiz.

“Hay una discrepancia. Existen elementos de orden químico físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego, en este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida. Por lo tanto considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida’’, comentó el experto.

De igual forma, habló sobre el hecho de que el arma que terminó con la vida de Octavio Ocaña haya sido una pistola nueve milímetros y no una tres ochenta, como se ha informado en las investigaciones, Reséndiz dijo:

‘‘Todavía se sigue realizando el estudio balístico, algunas pesquisas de estos elementos para poder cotejarlos y estar seguros. No existe una bala como tal, existen casquillos de distintas armas que nos dan un parámetro de orden indiciario para poder establecer o aproximarnos a la realidad del hecho científicamente hablando’’, reveló el perito.

Con respecto a los acompañantes de “Benito” el día de su muerte, el experto declaró que cada uno de ellos ya habría dado declaraciones de manera confidencial.

‘‘Había tres tripulantes en esa camioneta, esas dos personas la personalidad que guardan es de testigos, no de imputados, las personas imputadas son aquellas señaladas como responsables de haber cometido un hecho relevante para el derecho penal, un delito como tal. Declararon en sede ministerial, esa información es estrictamente confidencial , lo único que puedo decir es que sí declararon, existen muchas declaraciones por parte de muchos intervinientes en el asunto que si bien son contestes, no son del todo claras y no guardan cierta lógica”, declaró.

Por su parte, el abogado de la familia Pérez Ocaña también habló sobre todo el proceso que se está haciendo para llegar al fondo de la muerte del actor mexicano.

“Ahorita todos los actos de investigación que la Fiscalía está realizando y todas las diligencias que nosotros como asesoría jurídica, incluyendo la intervención de Mauricio como experto en criminalística, concretamente en mecánica de hechos se hace consistir en datos de prueba, indicios que pueden sustentar una teoría del caso’’, comentó Martínez.

El padre del fallecido actor de Vecinos, Octavio Pérez, continúa luchando por esclarecer lo sucedido con su hijo y aclarar lo que realmente sucedió en el momento en que Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre.