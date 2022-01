“No sabe cantar, se equivocó de carrera”: polémicas declaraciones de Majo Aguilar aumentan los rumores sobre una rivalidad con su prima Ángela Aguilar

Sin embargo, en la dinastía Aguilar existe otra integrante que ha seguido los pasos de sus antecesores y posee un gran talento musical: María José.

La hija de Antonio Aguilar Jr, y prima de Ángela, tiene 27 años y posee grandes éxitos desde su lanzamiento como artista a principios de 2015.

Debido al éxito reciente de ambas cantantes, se ha especulado sobre una posible rivalidad entre Majo y Ángela Aguilar.

Un factor que ha aumentado estos rumores ha sido que a pesar de ser primas no han lanzado un tema en conjunto, situación que podría beneficiar la carrera de ambas.

Asimismo, otra situación que ha generado duda sobre la posible enemistad entre Majo y Ángela es que la artista de 27 años ha rechazado la invitación por parte de su tío y primos para acompañarlos en sus giras musicales.

Sin embargo, la hija de Antonio Aguilar Jr. reveló que su decisión se basa en que ella quiere dar a conocer su trabajo como solista y hacer una carrera por sus propios medios.

Tras varias especulaciones sobre la posible rivalidad entre las herederas de la dinastía Aguilar, la cantante de 27 años se encargó de alimentar estos rumores al realizar unas polémicas declaraciones en contra de su prima menor.

Majo Aguilar, en su participación en el programa “SNSERIO”, contestó algunas preguntas controversiales con el fin de evitar las cosas desagradables que se encontraban en la mesa, mecánica que tiene este curioso show.

La polémica comenzó luego de que Majo Aguilar fuera cuestionada sobre quién cantaba mejor entre sus primos Leonardo y Ángela.

A pesar de dudarlo por algunos segundos, la hija de Antonio Aguilar Jr. dio una respuesta que sorprendió a todos sus fans y a los seguidores de su prima.

“Yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, no va a ganar nada, no es profesional y está fea”, dijo Majo Aguilar.

No obstante, minutos más tarde, la intérprete de “No voy a llorar” comentó que la opinión sobre su prima era solamente una broma para evitar comer la comida desagradable presente como castigo en el programa.

Pese a estas declaraciones, el público en general reprochó estas desafortunadas palabras en contra de Ángela Aguilar y consideró totalmente innecesaria las ofensas que realizó sobre su prima.

Las palabras de Majo Aguilar en contra de Ángela Aguilar solamente han aumentado los rumores sobre la posible enemistad entre ambas intérpretes y sobre su relación.

De acuerdo con algunos reportes, la relación entre las herederas de la dinastía Aguilar no ha sido del todo agradable desde que ambas comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo de la música regional mexicana.