“No voy a dejar que caiga nadie más por este robo”: El contundente mensaje de “El Profesor” en los primeros avances de la última parte de la serie de Netflix

Los cinco episodios que conforman el Volumen 2 de la quinta temporada de La casa de papel llegarán al catálogo de Netflix el próximo 3 de diciembre y pondrán fin a la historia de la banda de atracadores del mono rojo que ha cautivado en varios países.

Se acerca el final. La última temporada de LCDP llega el 3 de diciembre.

The end is coming. The last season of LCDP arrives on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/40F0ePsWyE

