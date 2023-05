Nodal: la revelación sobre Wisin que le hizo pasar una vergüenza durante el concierto en Guatemala

Aunque el cantante insistió que fue una noche inolvidable pese a que su colega evidenció la falta de ritmo que tiene en las caderas, pero eso no evitó que contará esta anécdota entre risas, resaltó Telemundo.

En esa ocasión, en julio, el cantante mexicano y Cazzu sorprendieron a sus seguidores al asistir al concierto de Wisin y Yandel, espectáculo en el que fueron captados bailando y actuando de manera cariñosa.

Además, los rumores sobre la presunta relación sentimental entre el intérprete de Botella tras botella y la rapera argentina surgieron luego de que ambos fueran vistos caminando de la mano por las calles de Antigua Guatemala a inicios de junio del mismo año.

Recientemente, Christian Nodal estuvo como invitado en el podcast ‘Escuela de Nada’, donde se refirió a muchos temas, entre estos, lo complicado y doloroso que ha sido el proceso de quitarse los tatuajes del rostro.

Sin embargo, durante la conversación hubo una confesión que dejó a todos con la boca abierta, pues el cantante destapó el vergonzoso momento que le hizo pasar Wisin frente a Cazzu.

Nodal confesó que no sabe perrear y fue porque Cazzu quería ir al concierto que accedió a acompañarla.

Agregó: “Me acuerdo que yo iba llegando del baño y estaba (imita beat de reguetón), no recuerdo qué canción era, y luego de la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia pero yo me movía poquito, y luego dice Wisin ‘¡aprieta, Nodal, aprieta!’ y yo….”, recordó, lo que provocó las risas de los conductores del programa.

También, el intérprete recordó que se trataba del tema ‘Rakata’, el cual se distingue por decir la palabra “¡Salte!” a modo de estribillo, aunque Christian dejó en evidencia que se sintió algo incómodo al no poder hacer algunos pasos para seguir la música.