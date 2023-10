Nuevo disco de Bad Bunny: la “indirecta” del puertorriqueño a Shakira que generó polémica y tendencia en redes sociales

“El Conejo Malo” utilizó la “barra” de Shakira, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y la convirtió a “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, una más que clara alusión a lo que cantó la colombiana en la Session #53 en colaboración con el productor argentino, Bizarrap.

El intérprete de “Neverita” incluyó esta frase en la canción “LOS PITS”, la número 13 de su más reciente producción discográfico, en la cual expresa cómo vive la fama y cuál ha sido la clave de su éxito mundial: “Pudiera estar rapeando de temas profundos, pero llegan los cheques y como que me confundo”, admite.

Esta línea despertó la ira de muchos fans de Shakira en redes sociales y salieron a defenderla a ella y a Karol G: “Son artistas mundialmente conocidas, para que venga este tipo a transcribir una letra de Shakira y copiarle casi el nombre al álbum de Karol”, escribió una usuaria de X (antes Twitter).

“Shakira, con el disco de Pies Descalzos, le da mil vueltas a Bad Bunny”, aseguró otra.

Incluso, otros sostuvieron que Shakira “inventó” a Bad Bunny e hizo un “acto de caridad” al invitarlo a cantar en el Super Bowl de 2020 junto a J Balvin y Jennifer López.

The audacity lol . Friendly reminder that Shakira invented Bad Bunny when she invited him for 30 seconds . Queen of charity🫶🏻 https://t.co/AWsIYvAeBJ pic.twitter.com/XKpG2y0Tkz

Aunque la canción de Bad Bunny no alcanzó los números de streaming de la Session #53 de Shakira en plataformas, hubo quienes defendieron a Bad Bunny aludiendo que sus números tienen más mérito debido a que “LOS PITS” forma parte de un disco de 22 canciones.

MONACO by #BadBunny is the #second biggest debut for a latin song

1- ShakiraBzrp: +14M

(Also Shakira bzrp day2: 13M)

2- Monaco: 12M

Shakira's classic still holds the record for biggest debut for a latin song this year and in History

@shakira is always the standard pic.twitter.com/kAPTdPkbrR

— HJ (@HaidarJallad) October 14, 2023