“Nunca tendré otro amigo como él”: la conmovedora despedida de John Stamos, Candace Cameron, Dave Coulier, y otros actores a Bob Saget

Todavía no se sabe la causa de su fallecimiento, pero la oficina del sheriff de ese condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar.

Saget había actuado la noche anterior en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall, Jacksonville, EE.UU., como parte de su gira de monólogos.

Con la muerte de Saget, sus admiradores se pronunciaron en redes sociales y sus compañeros de reparto de la serie Full House, como John Stamos, el tío Jesse en la serie, se despidieron con mensajes emotivos.

“Estoy destrozado. Estoy hecho polvo. Estoy completa y totalmente conmocionado. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero tanto, Bobby”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.

— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022